Олигарх приговорена к смертной казни за крупнейшее мошенничество в истории страны

Это был самый зрелищный судебный процесс, когда-либо происходивший во Вьетнаме, как и положено одному из крупнейших банковских мошенничеств, когда-либо видевших мир.

Во Вьетнаме приговорили к смертной казни 67-летнюю олигарха и главу строительной компании Van Thinh Phat – Труонг Ми Лан.

Об этом пишет BBC.

Это редкий приговор – она одна из немногих женщин во Вьетнаме, приговоренных к смертной казни за должностные преступления.

Это решение является отражением удивительного масштаба мошенничества. Труонг Ми Лан была признана виновной в получении кредитов на сумму 44 млрд долларов США от Сайгонского коммерческого банка. Согласно приговору она должна вернуть $27 млрд, сумму, которую, по словам прокуроров, возможно, никогда не удастся возместить.

Суд над Труонг Ми Лан / Фото: Getty Images

Некоторые считают, что смертная казнь – это способ, которым суд пытается поощрить ее вернуть часть пропавших миллиардов.

Привычно тайная коммунистическая власть была нехарактерно откровенной в этом деле, прибегая к мельчайшим деталям для СМИ. По их словам, для дачи показаний было вызвано 2700 человек, привлечены 10 государственных обвинителей и около 200 адвокатов.

Доказательства находились в 104 коробках общим весом в шесть тонн. Восемьдесят пять других обвиняемых предстали перед судом вместе с Труонг Ми Лан, которая отрицала обвинения и может подать апелляцию.

Всех подсудимых сочли виновными. Четверо получили пожизненное заключение. Остальные получили сроки заключения от 20 до трех лет условно. Муж и племянница Труонг Ми Лан получили девять и 17 лет заключения соответственно.

"Такого показательного судебного процесса, как этот, я думаю, никогда не было при коммунистическом режиме", — говорит Дэвид Браун, отставной сотрудник Государственного департамента США с многолетним опытом работы во Вьетнаме. "Безусловно, не было ничего подобного в таком масштабе".

Также читайте Погибли 36 человек: в Японии приговорен к смертной казни поджигатель

Этот процесс стал самым драматичным этапом антикоррупционной кампании Blazing Furnaces, которую возглавляет генеральный секретарь Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг.

Консервативный идеолог Нгуен Фу Чонг считает, что народный гнев из-за неукротимой коррупции представляет экзистенциальную угрозу для монополии Коммунистической партии на власть. Он начал серьезную кампанию в 2016 году после того, как перехитрил тогдашнего премьер-министра, поддерживавшего бизнес, чтобы сохранить за собой высшую должность в партии.

Кампания привела к тому, что два президента и два вице-премьер-министра были вынуждены уйти в отставку, а сотни чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности или заключены в тюрьму. Теперь к их рядам присоединилась одна из самых богатых женщин страны.

Труонг Ми Лан происходит из китайско-вьетнамской семьи из Хошимина, бывшего Сайгона. Она уже давно является коммерческим двигателем вьетнамской экономики еще со времен антикоммунистической столицы Южного Вьетнама, где проживала крупная этническая китайская община.

Суд над Труонг Ми Лан / Фото: Getty Images

Она начинала как продавец на рынке, продавая косметику вместе со своей матерью, но начала покупать землю и недвижимость после того, как Коммунистическая партия начала период экономических реформ, известных как Дой Мой, в 1986 году. До 1990-х годов она владела гостиницами и ресторанами.

Хотя Вьетнам наиболее известен за пределами страны благодаря своему производственному сектору как альтернативная Китаю цепь поставок, большинство состоятельных вьетнамцев заработали свои деньги на развитии и спекуляциях с недвижимостью.

Вся земля официально находится в государственной собственности. Доступ к ней часто зависит от личных отношений с государственными чиновниками. Коррупция росла с ростом экономики и стала эндемичной.

До 2011 года Труонг Ми Лан была известной бизнес-деятелем в Хошимине, и ей разрешили организовать слияние трех меньших банков, испытывавших нехватку средств, в большее учреждение: Сайгонский коммерческий банк.

Также читайте Казнь серийного убийцы полностью отменили после восьми неудачных попыток: что произошло

Вьетнамское законодательство запрещает любому физическому лицу владеть более 5% акций любого банка. Но прокуроры утверждают, что через сотни подставных компаний и людей, действовавших как ее доверенные лица, Труонг Ми Лан фактически владела более 90% акций Сайгонского коммерческого банка.

Они обвинили ее в том, что они использовали эту власть, чтобы назначать своих людей менеджерами, а затем предписывали им утверждать сотни кредитов для сети подконтрольных ей подставных компаний.

Суммы выданных кредитов шокируют воображение. Ее ссуды составляли 93% всех кредитов, выданных банком.

По данным прокуратуры, в течение трех лет, начиная с февраля 2019 года, она приказала своему водителю снять с банка 108 триллионов вьетнамских донгов, то есть более $4 млрд наличными, и хранить их в своем подвале. Такое количество наличных денег, даже если все оно было в банкнотах крупнейшего номинала во Вьетнаме, весило бы две тонны.

Ее также обвинили в том, что она давала щедрые взятки за то, чтобы ее кредиты никогда не проверяли. Бывший главный инспектор центрального банка был приговорен к пожизненному заключению за получение взятки в размере $5 млн.

Также читайте Евросоюз осудил США за применение смертной казни с использованием азота

Один из вопросов – почему она смогла так долго продолжать заниматься мошенничеством.

"Я озадачен, – говорит Ле Хонг Хиеп, который руководит программой вьетнамских исследований в Институте ISEAS – Юсофа Ишака в Сингапуре. Потому что это не было секретом. На рынке было хорошо известно, что Труонг Ми Лан и ее группа Van Thinh Phat использовали SCB как собственная копилка для финансирования массового приобретения недвижимости в наиболее престижных местах. Было очевидно, что она должна была откуда-то брать деньги.

Дэвид Браун считает, что ее защищали влиятельные фигуры, десятилетиями доминировавшие в бизнесе и политике Хошимина. И он видит, как происходит этот судебный процесс, более важный фактор: попытка восстановить власть Коммунистической партии над свободной бизнес-культурой юга.

Напомним, в Пакистане 22-летний парень приговорен к смертной казни за сообщение в WhatsApp. По этому же делу к пожизненному заключению приговорен другой 17-летний парень.

Читайте главные новости дня: