Олигархи, члены Совета Федерации РФ: Евросоюз введет санкции против еще 160 россиян

ЕС готовит очередные санкции в ответ на продление Россией войны в Украине / Associated Press

Также санкции коснутся банковского сектора Беларуси.

Европейский союз в новом пакете санкций против России расширит список еще 160-ю лицами, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы еще больше усиливаем сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек: олигархи, члены Совета Федерации РФ, банковский сектор Беларуси, экспорт морской навигационной техники в Россию, добавление криптоактивов", — написала фон дер Ляен в Twitter .

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia's military aggression against Ukraine



•Listing 160 личных: oligarchs, Russian Federation Council members

•Belarus banking sector

•Export of maritime navigation technology to Russia

•Adding crypto-assets — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 9 марта 2022