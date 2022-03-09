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Олигархи, члены Совета Федерации РФ: Евросоюз введет санкции против еще 160 россиян

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Олигархи, члены Совета Федерации РФ: Евросоюз введет санкции против еще 160 россиян

ЕС готовит очередные санкции в ответ на продление Россией войны в Украине / Associated Press

Также санкции коснутся банковского сектора Беларуси.

Европейский союз в новом пакете санкций против России расширит список еще 160-ю лицами, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы еще больше усиливаем сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек: олигархи, члены Совета Федерации РФ, банковский сектор Беларуси, экспорт морской навигационной техники в Россию, добавление криптоактивов", — написала фон дер Ляен в Twitter .

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