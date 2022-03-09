Олигархи, члены Совета Федерации РФ: Евросоюз введет санкции против еще 160 россиян

Также санкции коснутся банковского сектора Беларуси.
Европейский союз в новом пакете санкций против России расширит список еще 160-ю лицами, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Мы еще больше усиливаем сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек: олигархи, члены Совета Федерации РФ, банковский сектор Беларуси, экспорт морской навигационной техники в Россию, добавление криптоактивов", — написала фон дер Ляен в Twitter .
We are further tightening the net of sanctions responding to Russia's military aggression against Ukraine— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 9 марта 2022
•Listing 160 личных: oligarchs, Russian Federation Council members
•Belarus banking sector
•Export of maritime navigation technology to Russia
•Adding crypto-assets
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