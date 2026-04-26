Олигархи Орбана готовят побег и выводят деньги за границу — Мадьяр
Петер Мадьяр заявил о массовом выводе средств олигархами из окружения Виктора Орбана и их подготовке к бегству из страны. Он призвал правоохранителей немедленно арестовать причастных.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что олигархи из окружения действующего премьера Венгрии Виктора Орбана готовятся к бегству и переводят значительные суммы средств в отдаленные страны. Мадьяр призвал арестовать их.
Об этом сообщил Петер Мадьяр в заявлении.
Олигархи Орбана переводят средства за границу и готовятся к бегству
Лидер партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр записал видео, в котором рассказал о нынешних действиях венгерских олигархов-друзей Виктора Орбана. По его словам, они готовятся к бегству, поэтому переводят большие суммы средств за границу.
В частности, они переводят средства в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Соединенные Штаты и другие страны. Мадьяр утверждает, что несколько семей венгерских олигархов уже покинули страну.
А друг Орбана и мультимиллиардер Лоренц Месарош готовится вылететь с семьей в Дубай в ближайшее время. Мадьяр призвал руководителей Национальной налоговой и таможенной администрации немедленно заморозить похищенные средства, а правоохранителей — арестовать беглых олигархов.
«Я еще раз призываю главного прокурора, начальника Национальной полиции и главу Национальной налоговой и таможенной администрации арестовать преступников, нанесших ущерб венгерскому народу на многие тысячи миллиардов форинтов, и не позволить им бежать в те страны, из которых пока не происходит экстрадиция, до формирования правительства „Тисы“», — сказал Петер Мадьяр.
Накануне журналист-расследователь Саболч Дами заявил, что Виктор Орбан готовит себе убежище в США на случай, если попадет под правосудие в Венгрии. Сам Орбан отказался от депутатского мандата в новом парламенте.
Петер Мадьяр: последние новости
Напомним, на днях Петер Мадьяр уже делал громкое заявление о том, что Венгрия будет вынуждена арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, если он въедет в страну. Таково требование Международного уголовного суда.
Будущий премьер-министр страны Петер Мадьяр собирается остановить выход Венгрии из МУС до 2 июня. Ожидалось, что Нетаньяху приедет в Венгрию осенью 2026 года.
Петер Мадьяр возглавит венгерское правительство 9 мая 2026 года.