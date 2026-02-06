Олимпиада-2026 под прицелом хакеров: как Италия защищает игры от российских кибератак

Олимпиада-2026 / © Associated Press

В пятницу, 6 февраля, в Милане официально откроются Олимпийские игры-2026. Начало Олимпиады итальянские и международные спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы отражать кибератаки и блокировать фейки, которыми пытаются сорвать игры.

Об этом пишет Politico.

Текущая ситуация и угрозы

На этой неделе итальянские власти уже предотвратили серию хакерских атак на олимпийские объекты, гостиницы и посольство Италии в Вашингтоне. По данным Национального агентства по кибербезопасности Италии (ACN), целью злоумышленников является дестабилизация критических цифровых сервисов: платформ продаж билетов, систем трансляции и официальных ресурсов.

«Ожидается, что Олимпиаду посетят миллиарды зрителей, а на месте происшествия будет более миллиона человек. Это создает непревзойденную сцену для хактивистов и опытных актеров, стремящихся к максимальной видимости. Срыв работы потоковых сервисов или систем продаж билетов гарантировал бы немедленное внимание всего мира», — заявила представительница ACN Герадина Корона.

Российский след и дезинформация

За последними кибератаками на итальянские серверы стоят прокремлевские хакеры. Они заявили, что так «мстят» Италии за помощь Украине. В то же время, аналитики из Google предупреждают, что вскоре в сети может появиться много фейков, чтобы испортить репутацию Олимпиады.

Ситуация обостряется тем, что российские спортсмены снова выступают под нейтральным флагом из-за вторжения РФ в Украину. По мнению аналитиков, это стимулирует агрессивное поведение русских государственных хакеров.

Международная координация и защита

Для защиты мероприятия развернули масштабную сеть мониторинга, объединяющую усилия итальянских специалистов и их международных партнеров. В частности, тридцать экспертов ACN осуществляют надзор непосредственно в центре управления оргкомитета и штаб-квартире агентства.

В то же время, американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) обеспечивает обмен данными об угрозах в реальном времени. Служба расследований внутренней безопасности (ICE) контролирует риски транснациональной преступности.

Кроме традиционных методов защиты, организаторы сосредоточились на противодействии новейшим технологическим вызовам, таким как использование искусственного интеллекта для создания дипфейков и проведения сложных фишинговых операций.

Такие оговорки имеют основу: в 2018 году из-за российской кибератаки на Олимпиаде в Пхенчхане «лег» официальный сайт и возникли серьезные сбои в телевизионном эфире. Эксперты считают, что хакеры ударят самое сильное время во время самых популярных соревнований, когда за играми будет следить весь мир.

Что нужно знать об Олимпийских играх-2026

Напомним, с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо состоятся зимние Олимпийские игры-2026.

Это будет XXV зимняя олимпиада. Около трех тысяч атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Торжественная церемония открытия XXV зимней Олимпиады пройдет 6 февраля.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фигурное катание