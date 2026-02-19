Олимпиада в Милане обернулась очередным скандалом: что произошло

Паоло Петрекки Фото Fatto Quotidiano

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года, которая должна стать моментом национальной гордости для Италии, обернулась громким скандалом для государственного вещателя Rai. Причиной стала серия ошибок в прямом эфире, который совершил руководитель Rai Sport Паоло Петреккой.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на трансляцию на канале Rai 1.

Ее смотрели более 9 млн зрителей, передает BBC.

Ошибки в прямом эфире

Уже в начале эфира Петрекка неправильно назвал место проведения церемонии, поздравив аудиторию со стадиона Стадио Олимпико вместо миланского Сан-Сиро, где и происходило открытие Игр.

Впоследствии ведущий допустил еще ряд неточностей. Он перепутал имена гостей и участников события, в частности, представил итальянскую актрису Матильду Де Анджелис как певицу Мэраю Кэри. Актриса впоследствии иронически отреагировала в соцсетях, пошутив по поводу «нового имени».

Еще одной ошибкой стало неправильное представление лиц в президентской ложе. Петрекка заявил, что рядом с президентом Италии Серджо Маттареллой находится его дочь, хотя на самом деле это была президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Комментатор к тому же не узнал капитана мужской сборной Италии по волейболу Симоне Джанелли.

Более того, Паоло Петреккой. позволил себе ряд обобщенных высказываний о представителях других стран, которые зрители восприняли как стереотипные и неуместные.

«Серьезный удар» и увольнение

Журналистский профсоюз Rai Usigrai назвал эфир «серьезным ударом» по репутации вещателя. После волны критики Петрекка объявил об отставке — его полномочия завершатся после закрытия Игр. Комментировать финальную церемонию он уже не будет.

Исполняющим обязанности назначен Марк Лоллобриджид, один из ведущих спортивных ведущих канала.

Скандал также снова актуализировал дискуссию о политическом влиянии на государственный вещатель. Критики правительства премьера Джорджи Мэлони ранее неоднократно заявляли о давлении на Rai и даже иронически называли канал ТелеМелони.

Напомним, XXV зимняя Олимпиада продолжается с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

На протяжении Олимпиады мир, в частности, обсуждает событие, которое произошло в начале соревнований. Тогда украинский скелетонист Владислав Гераскевич громко показал свою гражданскую позицию и напомнил о войне РФ против Украины. Он вышел в шлеме с изображениями погибших в результате российского вторжения спортсменов, в котором намеревался продолжать соревнование.

Однако МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, позволив ему носить черную повязку или ленту на соревнованиях Олимпиады-2026, а впоследствии дисквалифицировал скелетониста.

Скандал прокомментировала и глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.