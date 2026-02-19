- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1315
- Время на прочтение
- 2 мин
Олимпиада в Милане обернулась очередным скандалом: что произошло
После громкого провала во время трансляции церемонии открытия Игр в Милане руководитель Rai Sport подал в отставку.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года, которая должна стать моментом национальной гордости для Италии, обернулась громким скандалом для государственного вещателя Rai. Причиной стала серия ошибок в прямом эфире, который совершил руководитель Rai Sport Паоло Петреккой.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на трансляцию на канале Rai 1.
Ее смотрели более 9 млн зрителей, передает BBC.
Ошибки в прямом эфире
Уже в начале эфира Петрекка неправильно назвал место проведения церемонии, поздравив аудиторию со стадиона Стадио Олимпико вместо миланского Сан-Сиро, где и происходило открытие Игр.
Впоследствии ведущий допустил еще ряд неточностей. Он перепутал имена гостей и участников события, в частности, представил итальянскую актрису Матильду Де Анджелис как певицу Мэраю Кэри. Актриса впоследствии иронически отреагировала в соцсетях, пошутив по поводу «нового имени».
Еще одной ошибкой стало неправильное представление лиц в президентской ложе. Петрекка заявил, что рядом с президентом Италии Серджо Маттареллой находится его дочь, хотя на самом деле это была президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.
Комментатор к тому же не узнал капитана мужской сборной Италии по волейболу Симоне Джанелли.
Более того, Паоло Петреккой. позволил себе ряд обобщенных высказываний о представителях других стран, которые зрители восприняли как стереотипные и неуместные.
«Серьезный удар» и увольнение
Журналистский профсоюз Rai Usigrai назвал эфир «серьезным ударом» по репутации вещателя. После волны критики Петрекка объявил об отставке — его полномочия завершатся после закрытия Игр. Комментировать финальную церемонию он уже не будет.
Исполняющим обязанности назначен Марк Лоллобриджид, один из ведущих спортивных ведущих канала.
Скандал также снова актуализировал дискуссию о политическом влиянии на государственный вещатель. Критики правительства премьера Джорджи Мэлони ранее неоднократно заявляли о давлении на Rai и даже иронически называли канал ТелеМелони.
Напомним, XXV зимняя Олимпиада продолжается с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
На протяжении Олимпиады мир, в частности, обсуждает событие, которое произошло в начале соревнований. Тогда украинский скелетонист Владислав Гераскевич громко показал свою гражданскую позицию и напомнил о войне РФ против Украины. Он вышел в шлеме с изображениями погибших в результате российского вторжения спортсменов, в котором намеревался продолжать соревнование.
Однако МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, позволив ему носить черную повязку или ленту на соревнованиях Олимпиады-2026, а впоследствии дисквалифицировал скелетониста.
Скандал прокомментировала и глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.