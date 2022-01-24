Олимпийские игры-2022: в Пекин уже начали прибывать спортивные делегации

Торжественная церемония открытия Олимпиады намечена на пятницу, 4 февраля.

Первые гости олимпиады. В олимпийской деревне в Пекине уже приветствуют спортивные делегации.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 января.



В их числе представители 20 стран, которые должны согласовать все организационные вопросы перед приездом самих спортсменов. В Пекине очень готовились к олимпийским играм этого года и, кроме поселка, украсили весь город символическими декорациями. А в пресс-центре Олимпийских игр решили установить робота-бармена, чтобы снизить контакты на фоне коронавируса. Он умеет производить десятки видов коктейлей всего за полторы минуты.

24 зимние Олимпийские зимние игры должны стартовать 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Накануне в Пекин провели 45 украинских спортсменов, которые будут соревноваться в 12 дисциплинах. В поддержку наших участников президент Владимир Зеленский записал видеообращение.

"Каждый из нас, каждый украинец – это одна сборная. Одна семья под названием Украина. Поэтому на правах родственников хочу вам пожелать: не болейте, хорошо ешьте, носите шапку, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните по телефону своим родителям", — призвал наших спортсменов президент.

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