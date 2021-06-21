Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей: премьер-министр Японии назвал условие

Олимпийские игры в Японии должны начаться в июле 2021 года.

Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, пишет Reuters.

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Олимпийские игры в Японии должны начаться в июле 2021 года. Однако власти страны до сих пор решают, стоит ли допускать на их проведение зрителей. Следовательно, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отметил, что Олимпиада пройдет со зрителями при условии, что в Токио не будет действовать чрезвычайное положение из-за коронавируса.

"В случае объявления чрезвычайного положения мы не можем исключить отсутствие зрителей", — сказал Ёсихидэ Суга.

Организаторы действа сегодня, 21 июня, должны принять решение о формате мероприятия.

Напомним, японский врач предупредил о риске появления "олимпийского" штамма коронавируса.

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