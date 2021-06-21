Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей: премьер-министр Японии назвал условие

Олимпийские игры в Японии должны начаться в июле 2021 года.
Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей из-за вспышки коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, пишет Reuters.
Олимпийские игры в Японии должны начаться в июле 2021 года. Однако власти страны до сих пор решают, стоит ли допускать на их проведение зрителей. Следовательно, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отметил, что Олимпиада пройдет со зрителями при условии, что в Токио не будет действовать чрезвычайное положение из-за коронавируса.
"В случае объявления чрезвычайного положения мы не можем исключить отсутствие зрителей", — сказал Ёсихидэ Суга.
Организаторы действа сегодня, 21 июня, должны принять решение о формате мероприятия.
Напомним, японский врач предупредил о риске появления "олимпийского" штамма коронавируса.