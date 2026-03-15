Олимпийский городок в Сочи превращают в бункерную зону для Путина — СМИ

Российские власти ограничивают доступ к части курортной зоны в Сочи, где расположена резиденция президента РФ Владимира Путина. По данным журналистов, на территории могут строить подземные бункеры и укрепления, а также вводить строгие ограничения для гражданских.

Об этом сообщает издание Metro.

Курорт превращают в закрытую зону

Согласно обнародованной информации, в районе резиденции Бочаров Ручей создают изолированную зону площадью около 1,2 квадратной мили.

На этой территории вводится ряд запретов. В частности, под ограничения попали:

использование беспилотников

стрелковые клубы и пейнтбольные площадки

вертолетные площадки

ремонтные мастерские для авто и мотоциклов

фермерские хозяйства и свалки

рекламные баннеры

Также в близлежащей акватории запрещено рыболовство и использование прогулочных судов.

Бункеры и реконструкция резиденции

По данным журналистов, на территории резиденции могут оборудовать новые подземные укрытия.

База Бочаров Ручей раньше была снесена и перестроена. По информации источников, реконструкция была проведена после того, как резиденцию якобы признали недостаточно защищенной.

Также сообщается, что Путин мог обеспокоиться вопросами собственной безопасности, в том числе из-за угроз атак беспилотников.

Дворцы на побережье Черного моря

Резиденция в Сочи расположена недалеко от другого большого имения Путина — частного дворца в Геленджике на побережье Черного моря, которое журналисты ранее оценивали примерно в 1 млрд фунтов стерлингов.

Подобные резиденции обычно имеют несколько подземных уровней, бункеры, медицинские комплексы и системы противовоздушной обороны.

Известно, что в 2013 году именно в Бочаровом Ручае Путин проводил переговоры с тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Бункерный бум в США

Тем временем в США стремительно растет спрос на частные укрытия. Предприниматель из Техаса Рон Габбард, строящий бункеры для защиты от ракетных ударов и дронов, заявил, что после обострения конфликтов в мире количество заказов резко возросло.

По его словам, запросы на строительство укрытий увеличились почти в десять раз после начала войны США с Ираном.

Компания предпринимателя предлагает разные типы укрытий — от небольших сборных бункеров примерно за 20 тысяч долларов до крупных подземных комплексов стоимостью более 5 млн долларов, оборудованных кинотеатрами, бассейнами и стрельбами.

Ранее сообщалось, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман, основатель Facebook Марк Цукерберг, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос и другие технологические гиганты строят секретные бункеры для избавления от кризисов, мировой войны, пандемий и климатических катастроф. «Простым смертным» места там нет только медикам и обслуживающему персоналу.