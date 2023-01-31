Олимпийское движение должно быть защищено: Зеленский говорил с Трюдо о недопустимости уступок РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Кроме того, что глава государства проинформировал премьера о ситуации на поле боя – о постоянных штурмах в Донецкой области, о ситуации на юге и имеющихся угрозах, отдельно коснулся вопроса санкций и международной изоляции России, в том числе на спортивной арене.

Об этом президент сказал во время обращения к украинцам 31 января.

"В частности, я благодарю Джастина за понимание нашего призыва к международным олимпийским структурам по поводу недопустимости любых уступок государству-террористу. Олимпийское движение и международный спорт в целом должны быть защищены от достаточно привычных попыток России политизировать спорт — мы это видели неоднократно в разное. же российская политизация спорта будет неизбежно означать оправдание террора. Этого нельзя допускать", – сказал Зеленский.

По словам президента, только вместе свободный мир может оградить спорт от "тех спортивных бюрократов, которые почему-то готовы закрыть глаза на реальность".

Также Зеленский поделился результатами переговоров с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Глава Украины поблагодарил за мощный оборонный пакет, утвержденный недавно.

"Обсудили наше сотрудничество на международных площадках, в частности, в ООН. Обсудили санкции против России и очередной санкционный пакет. Также говорили и о взаимодействии в защите спорта и олимпийского движения от пропаганды террора", — отметил Зеленский.

Ранее Латвия пригрозила бойкотом Олимпиады-2024, если к ней допустят спортсменов из России и Белоруссии.

Также и НОК Украины рассмотрит вопрос возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года.

В то же время, МОК готовит лазейку для спортсменов из РФ и Беларуси.

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