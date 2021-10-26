Омбудсменка Денисова едет с проверкой в тюрьму, в которой находится Саакашвили

Визит намечен на 27 октября.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует посетить задержанного экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме. Визит намечен на 27 октября.
Как сообщает 24 канал, Денисова проверит условия пребывания Саакашвили в тюрьме. Около 10:00 утра Денисова посетит пенитенциарное учреждение, где содержатся Саакашвили. Один из главных вопросов визита – оказывают ли достаточную медицинскую помощь Саакашвили.
После завершения визита омбудсменка Людмила Денисова хочет пообщаться с прессой прямо возле пенитенциарного учреждения.
Отметим, что состояние политика, который после задержания объявил голодовку, ухудшается. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили сообщил, что в анализах экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили один из жизненных показателей упал до критического уровня, в результате чего ему понадобилось вмешательство реаниматологов.
Напомним:
- Экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили в тюрьме совершили переливание крови.
- Саакашвили вернулся в Грузию, потому что намеревался принять участие в протестах после местных выборов. Однако на родине он был сразу задержан. После ареста политик объявил голодовку и называет себя политзаключенным.