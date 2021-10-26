Омбудсменка Денисова едет с проверкой в тюрьму, в которой находится Саакашвили

Омбудсменка Денисова едет с проверкой в тюрьму, в которой находится Саакашвили

Визит намечен на 27 октября.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует посетить задержанного экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме. Визит намечен на 27 октября.

Как сообщает 24 канал, Денисова проверит условия пребывания Саакашвили в тюрьме. Около 10:00 утра Денисова посетит пенитенциарное учреждение, где содержатся Саакашвили. Один из главных вопросов визита – оказывают ли достаточную медицинскую помощь Саакашвили.

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После завершения визита омбудсменка Людмила Денисова хочет пообщаться с прессой прямо возле пенитенциарного учреждения.

Отметим, что состояние политика, который после задержания объявил голодовку, ухудшается. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили сообщил, что в анализах экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили один из жизненных показателей упал до критического уровня, в результате чего ему понадобилось вмешательство реаниматологов.

Напомним:

Экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили в тюрьме совершили переливание крови.

Саакашвили вернулся в Грузию, потому что намеревался принять участие в протестах после местных выборов. Однако на родине он был сразу задержан. После ареста политик объявил голодовку и называет себя политзаключенным.

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