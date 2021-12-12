"Омикрон" атакует Великобританию: количество новых случаев за последние сутки выросло вдвое

Не было зарегистрировано никаких дополнительных случаев нового штамма коронавируса только в Уэльсе

В Великобритании возросло количество больных новым штаммом коронавируса "Омикрон". За последние сутки в стране зафиксировали более 1000 новых случаев "Омикрона", что почти вдвое превышает предыдущий ежедневный максимум.

Об этом сообщает news.sky.



В Великобритании сообщили о 1239 дополнительных подтвержденных случаях "Омикрона" — это почти вдвое больше, чем предыдущий максимум, зафиксированный в субботу. Таким образом, общее количество случаев этого варианта на территории Великобритании составляет 3137.

Из них по всей Англии было зарегистрировано 1196 новых случаев, в общей сложности 2953 зафиксировано.

В воскресенье в Шотландии было зарегистрировано еще 38 случаев, общее число которых достигло 159 случаев.

Не было зарегистрировано никаких дополнительных случаев в Уэльсе, где в настоящее время зарегистрировано 15 больных этим штаммом.

В Северной Ирландии было зарегистрировано еще пять случаев, а сейчас их всего 10.

Вчера, субботу 11 декабря, в Великобритании было зарегистрировано 633 новых случая этого варианта, всего — 1898.

Напомним, что Израиль заявил, что три дозы вакцины против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, нейтрализуют "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту".

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