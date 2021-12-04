"Омикрон" продолжает атаковать США: штамм обнаружили еще в шести американских штатах

Ранее "Омикрон" был зафиксирован в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке, а также на Гавайях.
Штамм коронавируса "Омикрон" был выявлен еще в шести американских штатах.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылками на местные власти.
Новую версию коронавируса обнаружили в штатах Нью-Джерси, Мэриленд, Миссури, Небраска, Пенсильвания и Юта.
Ранее "Омикрон" был зафиксирован в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке, а также на Гавайях.
Но глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что преобладающим штаммом в США остается "Дельта". Центры расследуют возможные случаи появления варианта "омикрон" в других штатах страны.
Как известно, новый штамм коронавируса "Омикрон" уже в Европе, в Министерстве здравоохранения также прогнозируют, что он достанется Украине через несколько недель. Украинцев, находившихся в странах, где обнаружен "Омикрон", обяжут пройти самоизоляцию по возвращении в страну.
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