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"Омикрон" продолжает атаковать США: штамм обнаружили еще в шести американских штатах

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"Омикрон" продолжает атаковать США: штамм обнаружили еще в шести американских штатах

УНИАН

Ранее "Омикрон" был зафиксирован в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке, а также на Гавайях.

Штамм коронавируса "Омикрон" был выявлен еще в шести американских штатах.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылками на местные власти.

Новую версию коронавируса обнаружили в штатах Нью-Джерси, Мэриленд, Миссури, Небраска, Пенсильвания и Юта.

Ранее "Омикрон" был зафиксирован в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке, а также на Гавайях.

Но глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что преобладающим штаммом в США остается "Дельта". Центры расследуют возможные случаи появления варианта "омикрон" в других штатах страны.

Как известно, новый штамм коронавируса "Омикрон" уже в Европе, в Министерстве здравоохранения также прогнозируют, что он достанется Украине через несколько недель. Украинцев, находившихся в странах, где обнаружен "Омикрон", обяжут пройти самоизоляцию по возвращении в страну.

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