"Омикрон" распространяется по миру беспрецедентными темпами: ВОЗ сделала тревожное заявление

"Омикрон" был зафиксирован уже в 77 странах.

Штамм коронавируса “Омикрон” быстрыми темпами "захватывает" мир. Этот вариант коронавируса был обнаружен уже в 77 странах.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 15 ноября.

Генеральный директор ВОЗ говорит: реальность такова, что он, вероятно, уже в большинстве государств, даже если случаев заражения этим штаммом не зафиксировано официально.

В ВОЗ также считают, что даже несмотря на более легкое течение болезни при заражении "Омикроном" может перегрузить неподготовленные системы здравоохранения — просто из-за большого количества инфицированных.

Тем временем в Соединенных Штатах подытожили количество жертв пандемии. С ее начала коронавирус унес жизни 800 тысяч американцев. Большинство смертей зарегистрировали у непривитых и пожилых людей.

"Омикрон" обнаружили в 77 странах, но вероятно он есть уже в большинстве государств | Новости мира

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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