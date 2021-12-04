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"Омикрон" распространяется по планете: в Мексике выявлен первый случай заражения новым штаммом

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"Омикрон" распространяется по планете: в Мексике выявлен первый случай заражения новым штаммом

Associated Press

Пациент, прибывший из ЮАР, спустя шесть дней почувствовал симптомы заражения коронавирусом.

В Мексике подтвердили факт первого заражения штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон" в стране.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель, - информирует "Интерфакс-Украина". 

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен у 51-летнего прибывшего из ЮАР. У пациента наблюдается легкая форма заболевания, шансы на выздоровления у него высокие. 

Пациент, прибывший из ЮАР, спустя шесть дней почувствовал симптомы заражения коронавирусом. Он проходил лечение в частной клинике в Мехико, а теперь придерживается режима добровольной профилактической изоляции. 

Ранее факт заражения штаммом коронавирусной инфекции, получившем название "Омикрон", был зарегистрирован, помимо юга Африки, в США, ряде стран Европы, Индии, Шри-Ланке, Израиле, Малайзии.

Как известно, новый штамм коронавируса "Омикрон" уже в Европе, в Министерстве здравоохранения также прогнозируют, что он достанется Украине через несколько недель. Украинцев, находившихся в странах, где обнаружен "Омикрон", обяжут пройти самоизоляцию по возвращении в страну.

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