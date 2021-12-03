"Омикрон" с молниеносной скоростью распространяется по миру: названо количество стран, где обнаружили новый COVID-штамм

"Дельта"-штамм остается доминантным.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" по состоянию на 3 декабря выявлен в 38 странах мира, но все же "Дельта" остается доминантным вариантом COVID-19.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхови.

По ее словам, основной рост заражений "Омикроном" наблюдают в Африке.

"В настоящее время "Омикрон" обнаружен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке. Но вариант "Дельта" остается доминантным в мире", — сказала она.

Как известно, новый штамм коронавируса был зафиксирован в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "Омикрон". Вскоре новый штамм был обнаружен в Гонконге и ряде африканских стран, а также в Австралии, Великобритании, Германии, Израиле, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Чехии, Швеции и других странах.

Специалисты предполагают, что новый вариант легче передается, чем штамм "Дельта". В то же время, точных данных о мутации пока нет — сейчас его только изучают. Рассказываем, где появилась мутация, в чем ее особенность и каким образом на первых больных отреагировал мир.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.