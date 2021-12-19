"Омикрон" в 89 странах мира и ночное происшествие в Киеве: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" обнаружен в 89 странах мира. Читать дальше –>
- Сенатор-республиканец Тед Круз достиг от большинства в сенате США организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях против "Северного потока-2". Читать дальше –>
- Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного. Читать дальше –>
- Киев призвал Запад конкретно заявить, какие именно санкции он будет введен в случае нападения России на Украину. Читать дальше –>
- Масштабное ДТП произошло этой ночью в Киеве на Набережно-Рыбальской дороге в сторону Северного моста. Читать дальше –>
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.