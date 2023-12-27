"Омолодить Китай": Си Цзиньпин сделал громкое заявление по поводу судьбы Тайваня накануне выборов

Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией, хотя никогда ее не контролировала.

"Воссоединение" Тайваня с Китаем "неизбежно", заявил китайский лидер Си Цзиньпин в своей речи во вторник, 26 декабря, подтвердив давнюю позицию Пекина относительно самоуправляемой островной демократии накануне решающих выборов, которые пройдут там в следующем месяце.

Об этом пишет CNN.

"Воссоединение неизбежно"

“Совершение воссоединения с родиной является неизбежным путем развития, это справедливо и то, чего хочет народ. Родина должна быть и будет воссоединена», — сказал Си в обращении по случаю 130-летия со дня рождения основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна.

Эти слова перекликаются с предыдущими заявлениями Си – одного из самых влиятельных лидеров Китая после Мао – который сделал контроль над Тайванем краеугольным камнем своей более широкой цели – «омолодить» Китай, чтобы он стал сильным и влиятельным в мире.

Выборы на Тайване

Но особое значение они приобретают сейчас, за несколько недель до решающих президентских выборов на Тайване. Там разные взгляды политических партий на отношения с Китаем часто делают выборы лакмусовой бумажкой для определения общественных настроений по Пекину и приводят к тому, что Тайвань утверждает, что правящая Коммунистическая партия Китая усиливает свои операции влияния на острове.

Нынешние выборы состоятся после лет повышенной напряженности, поскольку Пекин усиливает военное, политическое и экономическое давление на остров под руководством президента Цай Инвэн, который, как полагают, культивирует неофициальные отношения Тайваня с Соединенными Штатами.

Кандидат на должность преемника Цая от Демократической прогрессивной партии, вице-президент Лай Чинте, лидирует в опросах, и его откровенно ненавидят китайские чиновники.

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Лай опережает двух других кандидатов — Хоу Юй-и от Гоминдана и Ко Вэнь-цзе от Тайваньской народной партии, считающихся сторонниками более тесных отношений с Пекином.

Предупреждение Вашингтона?

Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией, хотя никогда ее не контролировала. Китайские чиновники заявляют, что стремятся к мирному "воссоединению", но не исключают применения силы для установления контроля над островом.

"(Мы должны) способствовать мирному развитию трансграничных связей и решительно препятствовать кому-либо отделить Тайвань от Китая любым способом", — сказал Си в своей речи во вторник, 26 декабря, что, очевидно, является завуалированным предупреждением не только Тайбэя, но и Вашингтона.

Тайвань стал одним из острейших вопросов в американо-китайских отношениях. Во время саммита в Сан-Франциско в прошлом месяце Си заявил президенту США Джо Байдену, что "воссоединение" Китая с Тайванем "не остановить", согласно заявлению МИД Китая.

В августе 2022 года, когда Цай принимал тогдашнюю спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань, Китай на несколько дней окружил остров масштабными военными учениями и прервал военную связь высокого уровня с вооруженными силами США.

Этот канал был вновь открыт только на прошлой неделе, после более чем года осторожной дипломатии, в том числе саммита Си и Байдена.

США поддерживают неофициальные отношения с Тайванем и придерживаются политики одного Китая.

Согласно этой политике США признают позицию Китая, что Тайвань является частью Китая, но Вашингтон никогда официально не признавал претензии Пекина на остров с 23-миллионным населением. Он также обязан по закону предоставить демократическому острову средства самозащиты.

"Никогда не забывать о Мао"

Противоречивые отношения между Тайбэем и Пекином уходят корнями в 1949 год, когда генерал Чан Кайши убежал со своими националистическими силами на Тайвань после того, как Красная армия Мао одержала победу в гражданской войне в Китае.

В своей речи Си призвал граждан Китая "никогда не забывать" о Мао и "первоначальном стремлении и учредительной миссии Коммунистической партии и... оставаться уверенными в нашей истории и перехватить историческую инициативу, чтобы неуклонно продвигать великое дело китайской модернизации".

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