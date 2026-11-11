Омский НПЗ Фото Exilenova+

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В России, в городе Омск, 11 ноября сообщают об атаке беспилотников, работе противовоздушной обороны и взрывах в разных районах города. Также появилась информация о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Как сообщают российские паблики, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о работе ПВО.

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Местные жители рассказывали о громких взрывах в разных частях Омска. В частности, звуки были слышны в Нефтяниках, Амурском и Чкаловском селениях, а также в Старом Кировске. По словам очевидцев, от взрывов в домах дрожали окна.

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Дата публикации 16:27, 11.11.26 Количество просмотров 52 В российском Омске горит НПЗ

Отдельные сообщения касались района Омского НПЗ. В частности, сервис Liveuamap зафиксировал информацию о взрывах вблизи предприятия.

О пожаре прямо на нефтеперерабатывающем заводе сообщил Caliber.az со ссылкой на канал Exilenova+. По этим данным, взрывы продолжались около двух часов.

Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Омска временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщают местные СМИ со ссылкой на Росавиацию.

Напомним, Украина возобновила интенсивные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в конце октября 2026 года. Поэтому из-за этого мощности России по переработке нефти сократились примерно на 30%.

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