- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 829
- Время на прочтение
- 1 мин
Омский НПЗ горит после атаки дронов — что известно (видео)
В Омске продолжаются взрывы после атаки беспилотников. Сообщается о пожаре на Омском НПЗ.
В России, в городе Омск, 11 ноября сообщают об атаке беспилотников, работе противовоздушной обороны и взрывах в разных районах города. Также появилась информация о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Как сообщают российские паблики, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о работе ПВО.
Местные жители рассказывали о громких взрывах в разных частях Омска. В частности, звуки были слышны в Нефтяниках, Амурском и Чкаловском селениях, а также в Старом Кировске. По словам очевидцев, от взрывов в домах дрожали окна.
Отдельные сообщения касались района Омского НПЗ. В частности, сервис Liveuamap зафиксировал информацию о взрывах вблизи предприятия.
О пожаре прямо на нефтеперерабатывающем заводе сообщил Caliber.az со ссылкой на канал Exilenova+. По этим данным, взрывы продолжались около двух часов.
Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Омска временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщают местные СМИ со ссылкой на Росавиацию.
Напомним, Украина возобновила интенсивные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в конце октября 2026 года. Поэтому из-за этого мощности России по переработке нефти сократились примерно на 30%.