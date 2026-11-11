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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Омский НПЗ горит после атаки дронов — что известно (видео)

В Омске продолжаются взрывы после атаки беспилотников. Сообщается о пожаре на Омском НПЗ.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Омский НПЗ горит после атаки дронов — что известно (видео)

Омский НПЗ Фото Exilenova+

В России, в городе Омск, 11 ноября сообщают об атаке беспилотников, работе противовоздушной обороны и взрывах в разных районах города. Также появилась информация о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Как сообщают российские паблики, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о работе ПВО.

Местные жители рассказывали о громких взрывах в разных частях Омска. В частности, звуки были слышны в Нефтяниках, Амурском и Чкаловском селениях, а также в Старом Кировске. По словам очевидцев, от взрывов в домах дрожали окна.

Отдельные сообщения касались района Омского НПЗ. В частности, сервис Liveuamap зафиксировал информацию о взрывах вблизи предприятия.

О пожаре прямо на нефтеперерабатывающем заводе сообщил Caliber.az со ссылкой на канал Exilenova+. По этим данным, взрывы продолжались около двух часов.

Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Омска временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщают местные СМИ со ссылкой на Росавиацию.

Напомним, Украина возобновила интенсивные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в конце октября 2026 года. Поэтому из-за этого мощности России по переработке нефти сократились примерно на 30%.

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