"Он был уставшим": Трамп вспомнил последний разговор с Грэмом после его возвращения из Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с сенатором Линдси Грэмом сразу после его возвращения из Украины. По его словам, политик был немного устал после поездки, однако говорил хорошо.

Об этом Трамп рассказал в интервью NBC News.

По словам президента США, во время телефонного разговора Грэм сообщил, что только что вернулся из Украины. Трамп заметил, что дорога была длинной, на что сенатор ответил, что чувствует себя немного уставшим.

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«Он говорил хорошо, но немного устало. И у него были все основания быть уставшими. Он был настоящим тружеником», - сказал Трамп.

Он также отметил, что Грэм с большим энтузиазмом продвигал закон «Спасем Америку».

"Я сказал: "Мы это сделаем, Линдси. Мы обязательно это сделаем"", - рассказал президент США.

По словам Трампа, в конце разговора они договорились увидеться в ближайшее время и даже предполагали, что встреча может состояться на следующий день.

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Вскоре после этого Трамп получил уведомление от сотрудника офиса Грэма о смерти сенатора.

«Может быть, это был его последний телефонный звонок. Я точно не знаю, но около часа ночи получил сообщение от одного из сотрудников его офиса о том, что он умер. Я сказал: "Я просто не могу в это поверить". Для меня он был членом семьи», — заявил Трамп.

Что известно о смерти Линдси Грэмма

11 июля скончался американский политик, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

СМИ со ссылкой на запись полицейского сканера сообщили, что служба экстренной помощи получила вызов по поводу остановки сердца в доме Грэма на Капитолийском холме в субботу вечером.

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Политик десятилетиями влиял на внешнюю политику Соединенных Штатов, был одним из самых последовательных критиков Кремля и продолжал выступать за военную помощь и усиление санкций против России.

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