Путин ведет Россию к распаду из-за будущей смуты / © Associated Press

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что политика главы Кремля Владимира Путина неизбежно толкает Россию во внутреннюю смуту и дальнейший распад.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, комментируя возможное будущее РФ и настроения внутри многонациональной страны.

По словам Ющенко, несмотря на санкционное давление, у России все еще есть финансовые ресурсы, которые позволяют ей удерживаться на плаву. В то же время экономика государства находится в глубокой стагнации.

«Экономика государства-агрессорки идет в пропасть», — подчеркнул он.

Ющенко считает, что политика Кремля только ускоряет деструктивные процессы.

«Путин делает большое хорошее дело. Он ведет Россию к гибели из-за смуты. Обязательно будет смута. После нее могут возникнуть полтора-два десятка проектов национального освобождения», — отметил третий президент.

В качестве примера политик привел Татарстан и Башкортостан — регионы с большими нефтяными ресурсами, которые, по его мнению, способны самостоятельно управлять своими доходами без Москвы.

Он также упомянул Якутию.

«А якуты, занимающие площадь пяти-шести Франций. У них мирового уровня запасы — от алмазов до золота», — отметил Ющенко.

Третий президент Украины подчеркнул, что у многих народов РФ уже сформировалось мощное национальное самосознание. Среди них он назвал Дагестан и Чечню.

«Вот что общего между якутом и дагестанцем? Нет ничего. И что общего между татарином и бурятом? Веры разные, языки разные, история разная, национальные герои разные», — объяснил он.

По мнению экспрезидента, порабощенные Россией народы смогут восстать только тогда, когда они будут иметь сложившуюся национальную идентичность. Он привел пример татарского народа, сохранившего культуру, язык и историческую память, в том числе о завоевании Казани Иваном IV 1552 года.

«У них не потеряно национальное сердечник — язык, память, культура, религия, традиции. Поэтому есть большой шанс», — подытожил Ющенко.

Напомним, диктатор Кремля Владимир Путин сказал, сколько готова воевать РФ и что он думает о «мирном плане». По его словам, Россия согласится на прекращение боевых действий, если Украина покинет территории, которые считает Кремль своими. Очевидно, речь идет о частях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.