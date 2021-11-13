"Он этого заслужил": рэпер переехал мужчину и похвастался этим в соцсетях

"Он этого заслужил": рэпер переехал мужчину и похвастался этим в соцсетях

Потерпевший отказался заявлять в полицию.

В польском городе Плонск рэпер Алан во время конфликта переехал мужчину на автомобиле и похвастался этим в социальных сетях.

Также читайте Мэра российского города во время вечерней пробежки сбила машина: момент ДТП попал на видео

Об этом пишет wiadomosci.wp.pl.

Инцидент произошел на парковке одного из торговых центров в Плонске. Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях. Однако виновник инцидента заявил, что он не жалеет о ДТП и не планирует извиняться.

"Я сделал это специально, потому что он этого заслужил. И я не планирую извиняться за свой поступок. Мужчина, которого я переехал, получил по заслугам, потому что он кричал на моего друга", — заявил в соцсетях польский рэпер Алан .

В полиции Плонска сообщили, что они выезжали на место инцидента. По их данным, между компаниями произошла стычка, закончившаяся наездом. Потерпевший не получил травм и отказался заявлять в полицию.

Читайте также:

ДТП в Харькове: суд избрал меру пресечения водителю внедорожника, сбившего двух подростков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку