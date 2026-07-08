«Он глубоко ошибается»: в Польше резко ответили на заявление Буданова и вспомнили Бандеру

Руководитель ОП Кирилл Буданов

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Руководитель Бюро национальной безопасности (БНБ) Бартош Гродецкий резко отреагировал на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова о предстоящей эскалации конфликта и заявил, что он «глубоко ошибается», вспомнив Бандеру.

Об этом пишет польское издание Polsat News.

Польское чиновник утверждает, что во время июньской встречи с Будановым руководитель ОП «не был таким принципиальным». По его словам, переговоры на фоне напряженности между двумя странами продолжались 90 минут.

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«Я считаю, что это безответственно и совершенно излишне с точки зрения польско-украинских отношений. Если Буданов это утверждает, он глубоко заблуждается», — набросился с обвинениями Гродецкий.

Более того, он считает, что Украина совершает «стратегическую ошибку», когда строит свою историю на Степани Бандере.

«Нет согласия с польской стороны строить эти отношения на бандеризме. Если у Украины нет других героев и она хочет строить свой миф на этом, она просто совершает стратегическую ошибку. Это наше мнение, и оно было донесено до Буданова, и президент Зеленский тоже это знает», — сказал руководитель БНБ.

Он обвинил Буданова в том, что он якобы хочет обострения украинско-польских отношений, поэтому сам видит эти эскалационные факторы. И добавил, что Украина переводит ответственность на польскую сторону, а слова руководителя ОП это доказывают.

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Отношения Польши и Украины — что известно

На фоне последних событий отношения между Украиной и Польшей ухудшились. Во время интервью руководитель Офиса президента Кирилл Буданов высказался, что обострение конфликта с Польшей еще впереди. Эскалационная дата, по его мнению, 11 июля, в годовщину Волынской трагедии. По его словам, поляки «готовят целый ряд незрелых эскалационных шагов» в этот день.

Тем временем в Польше выступили с новым условием для Украины относительно МиГ -29. В Минобороны заявили, что дальнейшая судьба истребителей будет зависеть от итогов переговоров между двумя странами. Теперь Польша не хочет безвозмездно передавать самолеты.

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