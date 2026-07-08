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«Он глубоко ошибается»: в Польше резко ответили на заявление Буданова и вспомнили Бандеру
В Польше считают, что Украина совершает «стратегическую ошибку», когда строит свою историю на Степани Бандере. Последнее заявление Буданова вызвало негодование.
Руководитель Бюро национальной безопасности (БНБ) Бартош Гродецкий резко отреагировал на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова о предстоящей эскалации конфликта и заявил, что он «глубоко ошибается», вспомнив Бандеру.
Об этом пишет польское издание Polsat News.
Польское чиновник утверждает, что во время июньской встречи с Будановым руководитель ОП «не был таким принципиальным». По его словам, переговоры на фоне напряженности между двумя странами продолжались 90 минут.
«Я считаю, что это безответственно и совершенно излишне с точки зрения польско-украинских отношений. Если Буданов это утверждает, он глубоко заблуждается», — набросился с обвинениями Гродецкий.
Более того, он считает, что Украина совершает «стратегическую ошибку», когда строит свою историю на Степани Бандере.
«Нет согласия с польской стороны строить эти отношения на бандеризме. Если у Украины нет других героев и она хочет строить свой миф на этом, она просто совершает стратегическую ошибку. Это наше мнение, и оно было донесено до Буданова, и президент Зеленский тоже это знает», — сказал руководитель БНБ.
Он обвинил Буданова в том, что он якобы хочет обострения украинско-польских отношений, поэтому сам видит эти эскалационные факторы. И добавил, что Украина переводит ответственность на польскую сторону, а слова руководителя ОП это доказывают.
Отношения Польши и Украины — что известно
На фоне последних событий отношения между Украиной и Польшей ухудшились. Во время интервью руководитель Офиса президента Кирилл Буданов высказался, что обострение конфликта с Польшей еще впереди. Эскалационная дата, по его мнению, 11 июля, в годовщину Волынской трагедии. По его словам, поляки «готовят целый ряд незрелых эскалационных шагов» в этот день.
Тем временем в Польше выступили с новым условием для Украины относительно МиГ -29. В Минобороны заявили, что дальнейшая судьба истребителей будет зависеть от итогов переговоров между двумя странами. Теперь Польша не хочет безвозмездно передавать самолеты.