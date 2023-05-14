"Он и раньше был как принцесса": Зеленский ответил, сядет ли за стол переговоров с Путиным

Глава государства Владимир Зеленский исключил мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он в очередной раз сказал, отвечая на вопросы ведущего итальянского телеканала Porta a Porta.

"Мы долго решали, потому что он (Путин – ред.), извините, как принцесса, не мог никак найти формат, в котором бы нам встретиться", — рассказал Зеленский, вспоминая 2019 год, когда он только стал президентом и искал разные варианты для встреч, чтобы закончить войну.

Несмотря на договоренности, Россия все равно прибегала к провокациям.

"Ежедневные провокации. Ранения одного человека, убили одного человека . Я ему звонил и говорю, что это не может быть случайность, там снайперы. С оккупированной территории идут снайперы. Они шли вдоль всей границы... Все знали, что они пригоняли этот спецназ, снайперов" с других территорий, где они воюют. И это было сафари: они им давали тренироваться на нас, на живых людях", – сказал президент, отметив, что после этого телефонных звонков не было.

По его словам, до 24 февраля Офис президента сделал много запросов в Кремль, но оттуда не было ответов.

"С кем говорить? С кем?! Он ничего не хочет! Для него это шутка. Теперь, когда он видит, что стал слабее, Россия словно что-то ищет, чтобы успокоить все государства, чтобы не внедрялись санкции, чтобы нам не помогали. Он неадекватный человек", – считает Зеленский.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украину хотят усадить за стол переговоров на условиях России. В мире запущена масштабная операция для этой цели.

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