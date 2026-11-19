Американский миллиардер Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу ограничения работы спутниковых систем. Бизнесмен утверждает, что глава государства намеренно подменяет понятия, требуя использовать гражданский Starlink для военных наступлений вместо военного Starshield.

Об этом Маск заявил в интервью на саммите The New York Times DealBook.

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Журналист обратил внимание, что Зеленский неоднократно сообщал о перебоях в работе Starshield — специализированной военной спутниковой системы связи, которую Украина, в частности, применяет для управления беспилотниками.

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«Не хочу взрывать вам мозг, но Зеленский не всегда говорит правду«, — заявил Маск, отвечая на вопрос о заявлениях украинского лидера об ограничениях работы спутниковой системы.

На уточнение журналиста, идет ли речь непосредственно о неправдивых заявлениях Зеленского относительно использования Starshield, основатель SpaceX ответил еще более категорично.

«Он лжет. На самом деле, он говорит о том, что хочет использовать Starlink для наступательных военных операций», — заявил Маск.

Бизнесмен отметил, что Starshield находится под контролем правительства США, а решение по ее применению принимают американские военные. В то же время Starlink, по его словам, является коммерческим проектом, ориентированным на гражданское использование.

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«Не просите меня, как частное лицо, принимать решения об убийствах, иногда приводящих к гибели невинных людей», — заявил миллиардер.

Маск подтвердил наличие ограничения скорости передачи данных для терминалов коммерческой сети Starlink. Он пояснил, что установленный порог примерно соответствует максимальной разрешенной скорости движения на украинских дорогах — около 80 миль в час или 129 км/ч.

По утверждению бизнесмена, такое ограничение действует с самого начала полномасштабной войны и в последнее время не менялось.

Что известно об ограничении скорости Starshield в Украине

Напомним, в Украине уже неделю фиксируют массовые перебои в работе военной версии спутниковой связи Starshield от SpaceX — на оккупированных территориях действует ограничение скорости до 161 км/ч. Зеленский заявил, что считает такое решение опасным и политическим, ведь ограничения на оккупированных территориях означают их частичное непризнание украинскими.

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Минобороны уже обращалось к SpaceX, однако в компании отрицали какие-либо ограничения и назвали ситуацию техническим сбоем. В то же время, украинские военные ежедневно фиксируют проблемы на разных направлениях.

Как пояснили эксперты, ограничение скорости работы терминалов Starshield грозит украинским дронам-перехватчикам и вертолетам потерей связи и видеосигнала во время преследования вражеских воздушных целей, двигающихся со скоростью до 300 км/ч. Кроме того, вынужденное снижение скорости украинских беспилотников делает их значительно более уязвимыми: более медленное движение дает российской ПВО больше времени на выявление и поражение украинских аппаратов.

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