"Он не остановится": Мерц сравнил Путина с Гитлером
Мерц предупредил, что Путин не остановится в Украине, проведя параллель с событиями 1938 года.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил российского диктатора Путина с Гитлером.
Об этом сообщает Clash Report.
Мерц напомнил о последствиях Мюнхенского соглашения 1938 года, которое позволило Нацистской Германии получить Судетскую область Чехословакии, населенную преимущественно немцами, в обмен на обещание мира. Договоренность Германия нарушила всего через полгода и оккупировала всю Чехословакию, а дальше развязала Вторую мировую.
«Это российская агрессивная война против Украины и против Европы. И если Украина рухнет, она не остановится. Равно как и в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится», — подчеркнул канцлер Германии.
Ранее Германия обвинила Россию в дезинформации, кибератаках перед выборами и вызвала российского посла.