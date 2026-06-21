"Он не президент моей страны": бывший депутат Польши резко высказался из-за решения Навроцкого

Петр Фоглер

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Бывший депутат Сейма Петр Фоглер вернул свою государственную награду «Золотой Крест Заслуги» президенту Польши. Так он протестует против решения властей лишить Владимира Зеленского ордена.

Об этом Пётр Фоглер сообщил на своей странице в социальных сетях.

Фоглер вернул свою государственную награду — что заявил

Политик объяснил, что этим шагом протестует против политики действующего президента, которая, по его мнению, вредит Польше. Он добавил, что уважает саму награду и того, кто ее вручал раньше, но не поддерживает нынешнюю власть.

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«Символично отправляю свою награду этому жителю в знак протеста против тупого решения об отзыве ордена президента Украины. Это не жест к президенту, который вручил мне его, потому что я уважаю его, а к нынешнему арендатору Бельведеру, который все больше смешит Польшу и всех нас», — заявил Петр Фоглер.

Петр Фоглер вернул свою государственную награду «Золотой Крест Заслуги»

Бывший депутат также подверг резкой критике деятельность Кароля Навроцкого, поставив под сомнение легитимность его пребывания в должности.

«То, что сделал и что дальше делает этот господин, которого называют президентом, это ужас, и для меня он не президент моей страны, а недоразумение. Я еще жду, когда будут окончательно подсчитаны голоса, потому что и сегодня не знаю окончательных результатов этих выборов», — добавил он.

Петр Фоглер вернул свою государственную награду «Золотой Крест Заслуги».

Фоглер подчеркнул, что своим поступком он стремится выразить поддержку Украине, а решение польской власти относительно украинского лидера он назвал неприемлемыми.

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Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла — последние новости

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла.

Впоследствии Кароль Навроцкий официально объяснил свое скандальное решение отобрать Орден Белого Орла у Владимира Зеленского тем, что украинская сторона пересекла границу допустимого в двусторонних отношениях.

Несмотря на это, вечером 20 июня бывшие лидеры Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко прибегли к беспрецедентному дипломатическому демаршу, официально заявив о возвращении Польши своих орденов Белого Орла.

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