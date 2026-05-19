"Он никогда этого не говорил": Трамп резко опроверг слухи о Си Цзиньпине и Путине

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что во время его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином последний высказывал критические мнения в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу войны против Украины.

Об этом он заявил во время общения с прессой в Белом доме.

На вопрос журналиста, говорил ли президент Си, что Путин пожалеет о вторжении в Украину, Трамп дал краткий и категоричный ответ: «Нет. Он никогда этого не говорил».

Что предшествовало: громкая статья Financial Times

Ранее британское издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, опубликовало резонансный материал. Журналисты утверждали, что во время встречи с находившимся с визитом в Пекине Дональдом Трампом Си Цзиньпин шокировал американскую делегацию неожиданным заявлением.

В ходе беседы, одной из главных тем которой была ситуация в Украине, лидер КНР якобы отметил, что в конце концов диктатор РФ может пожалеть о своем полномасштабном вторжении. Авторы материала добавили, что такая риторика гораздо резче, чем любые предыдущие высказывания Пекина с начала великой войны.

Издание также процитировало один из источников, осведомленный о ходе прошлых встреч Си Цзиньпина с бывшим президентом США Джо Байденом. Собеседник отметил, что хотя лидеры вели «откровенные и прямые» разговоры о России и Украине, лидер КНР никогда раньше не высказывал собственной оценки действиям Путина и хода войны.

Реакция Пекина: Китай сделал срочное заявление

Публикация Financial Times вызвала сиюминутную реакцию китайской стороны. Официальный Пекин категорически опроверг информацию о критическом заявлении своего лидера по поводу действий российского «фюрера» в Украине.

Соответствующее срочное заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью западных СМИ, представитель ведомства назвал эти данные ложными.

«Указанная вами информация противоречит фактам и чистая выдумка», — коротко резюмировал Го Цзякунь, пытаясь снять дипломатическое напряжение, которое спровоцировала публикация.

