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"Он отдал им все": Трамп нашел виноватого в истощении запасов оружия США
Трамп обвинил Байдена в сокращении запасов оружия США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение американских запасов вооружения связано с масштабной поставкой оружия Украине при его предшественнике Джо Байдене.
Об этом сообщает Real Americas Voice.
По словам Трампа, администрация Байдена передала Украине американское вооружение на около 300 миллиардов долларов, из-за чего Соединенным Штатам якобы пришлось столкнуться с уменьшением собственных запасов.
«С боеприпасами у нас все хорошо. Мы вынуждены с этим иметь дело, но у нас все хорошо. Причина, по которой их могло уменьшиться, а мы производим их как сумасшедшие, состоит в том, что он (Байден — ред.) передал Украине вооружение на 300 млрд долларов. Он отдал им все. Они никогда об этом не вспоминают», — заявил Трамп.
В то же время, американский президент подчеркнул, что поставки оружия Украине из США продолжаются. Однако теперь, по его словам, за американское вооружение платит Европа.
«У них есть деньги и они платят по самой высокой цене. Они платят полную стоимость», — сказал Трамп.
Ранее Трамп уже заявлял об изменении подхода Вашингтона к военной помощи Украине. В частности, он подчеркивал, что европейские страны должны больше финансировать закупки американского вооружения для ВСУ.
Напомним, Трамп отказался от предыдущего обещания разрешить Украине производить ракеты для систем Patriot. В Вашингтоне опасаются, что секретные американские технологии, в том числе сверхчувствительный радар, могут в конце концов попасть в Россию. Трамп ранее заявлял Владимиру Зеленскому о готовности предоставить Украине соответствующую лицензию, однако впоследствии изменил позицию. По данным The Telegraph, США также обсуждают возможность развертывания производства Patriot в одной из европейских стран.