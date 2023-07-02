"Он почувствовал себя хозяином России": появились предположения о следующих действиях Пригожина

По своей натуре главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин напоминает авантюристов времен гражданской войны в России. Почувствовав свою силу, такие люди не останавливаются, поэтому в ближайшем будущем от Пригожина можно ожидать повторения мятежа.

Такое мнение высказал российский социолог, политический эксперт и публицист Игорь Эйдман в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, Пригожин ждет, когда центральные власти РФ еще больше ослабеют, чтобы попытаться повторить мятеж с помощью российских силовых структур.

“Почувствовав силу, он почувствовал себя хозяином России. Безусловно, он захочет повторить. Не сомневаюсь, что он попытается это сделать. Но инструменты наверняка будут другие. Скорее всего, это уже не будет массированный поход его частной армии на Москву, такое дважды не совершают", — отметил Эйдман.

Эксперт отметил, что за долгие годы своей деятельности во главе ЧВК "Вагнер", участвовавшей во многих российских тайных операциях, Пригожин близко сошелся и даже подкупил многих людей в силовых структурах РФ, в сговоре с которыми он и может выступить.

"Суровикин — это верхушка айсберга, на самом деле таких людей много. Этот ресурс у него сохранится, и когда центральные власти ослабеют, возможно, после очередного военного поражения, Пригожин попытается повторить. Опыт у него уже был и он попытается сделать удачный римейк", — предположил Эйдман.

Ранее New York Times со ссылкой на анонимных официальных лиц США написала, что российский генерал Сергей Суровикин, вероятно, знал о намерениях Евгения Пригожина поднять восстание в РФ

Напомним, российский военный преступник, террорист Игорь Гиркин (Стрелков) прогнозирует, что новый российский бунт может спровоцировать следующее крупное поражение оккупантов на фронте. Отсутствие наказания для мятежников Пригожина, по его мнению, закончится в России новым мятежом.

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