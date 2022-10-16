"Он потечет, если прислонить батарею": политолог рассказал, кто "подсадил" Путина на косметологические процедуры

Диктатор России Владимир Путин активно пользуется разными косметологическими процедурами, склонность к которым перенял от бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, десятилетиями имевшего приятельские отношения с главой Кремля.

Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Белковского, склонность Путина к омолаживающим процедурам свидетельствует о явной боязни старости.

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"Ну, на лице у него (у Путина – Ред.) разные проблемы. Поскольку мы знаем его склонность к косметологическим процедурам. Да, конечно, этому его научил его друг – Сильвио Берлускони. Но понятно, что все эти ботокси и прочее – явный" проявление страха старости. Скажем так, это не очевидное решение – использовать косметологические разные вещи, в таких объемах во всяком случае. Кажется, если к Владимиру Владимировичу приложить батарею – он потечет", — сказал эксперт.

Комментируя массированные обстрелы Украины в последние дни Белковский отметил, что Путин "в значительной степени имеет ментальное порождение того же бандитского Петербурга, в котором он был одной из главных фигур".

"У него нет других козырей. Он и сейчас будет уничтожать критическую инфраструктуру, чтобы довести Украину до полного изнеможения. К тому же, как говорят разные источники, в Москве есть определенная элитная паника относительно происходящего. Ну, у части российских элит маски все приросли к лицу, несмотря на ботокс. И они все еще верят, что Владимир Путин побеждает и победит. Но значительная часть элит имеет другое понимание ситуации. Им хотелось бы выскочить и соскочить. Выскочить и соскочить уже невозможно", — подытожил российский политолог.

Напомним, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что в случае ядерного удара по Украине российский диктатор Владимир Путин будет вынужден решать, готов ли он совершить самоубийство. По его мнению, глава Кремля не сделает этого.

Между тем в Сети в последние полгода активно обсуждают якобы ухудшение здоровья Путина. Так, во время одного из последних публичных мероприятий в Сети опубликовали видео, на котором видно, что Путин во время визита в Казахстан кашлял настолько сильно, что даже не мог договорить предложение.

Кроме того, еще весной многие СМИ писали, что у Путин может быть болезнь Паркинсона или другие неврологические расстройства.

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