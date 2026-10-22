"Он просто пойдет по мусорникам": сын Кашпировского рискует потерять все наследство — детали скандала

Анатолий Кашпировский

Реклама

После смерти телевизионного псевдоцелителя и гипнотизера Анатолия Кашпировского вокруг его состояния разразился громкий скандал. Племянник утверждает, что вдова Кашпировского оставила единственного сына умершего Сергея Монтану без имущества и источников существования. Теперь родственники требуют проведения посмертной психолого-психиатрической экспертизы Кашпировского, чтобы оспорить завещание.

Об этом пишут российские СМИ.

Реклама

Племянник покойного «целителя» Юрий Мамаев требует провести посмертную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Он считает, что психическое состояние Кашпировского в последние годы жизни могло сказаться на его решениях по распределению имущества.

Реклама

Кроме того, Мамаев обвинил последнюю жену покойного Гулизар Чалбашову в том, что женщина якобы лишила сына наследства.

«То есть он просто пойдет по мусорникам! Ситуация действительно ужасная. Сергей понимает, что в ближайшее время он может оказаться на улице в буквальном смысле. Единственный путь для Серхио ведет под Бруклинский мост!» — эмоционально заявил Мамаев.

По его словам, в завещании Кашпировского как наследница указана только Чалбашева. Поэтому Монтана, как утверждает родственник, рискует остаться не только без имущества, но и без основного источника дохода.

«Сергей может потерять не только дом, купленный на общие с отцом деньги, но и основной источник существования, поскольку вдова отказала единственному законному сыну телецелителя в этом праве. По заверениям Гулизар Чалбашовой, в завещании Кашпировского в графе «наследники» указано только одно имя, и это ее имя«, — рассказал племянник Кашпировского.

Реклама

Отдельным предметом спора стал дом в Калифорнии. Мамаев утверждает, что сначала недвижимость принадлежала Монтане, однако тот попросил отца оформить ее на себя из-за будущего развода и раздела имущества.

После этого, по словам племянника, Кашпировский оставил дом в своей собственности. В то же время гипнотизер якобы обещал сыну со временем снова переоформить недвижимость на него.

Анатолий Кашпировский с сыном Сергеем Монтаной / © t.me/shot_shot

Мамаев также заявил, что завещание Кашпировского меняли в 2020 и 2022 годах. По его мнению, из-за нынешней редакции документа Монтана может лишиться права на движимое и недвижимое имущество отца.

Для обжалования завещания племянник настаивает на проведении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Он считает, что эксперты должны определить психическое состояние Кашпировского и выяснить, осознавал ли он свои действия при оформлении завещания.

Реклама

Среди аргументов в пользу экспертизы Мамаев называет публичные заявления ушершего о возможности дистанционного лечения онкологических заболеваний, создании препарата против COVID-19 из собственной крови, а также необычных способностях, связанных с Луной.

Кроме того, Мамаев высказал претензии по поводу Элины Кашпировской — дочери «телецелителя» и его последней жены. Девочка родилась 6 августа 2025 года, когда ее отцу было 86 лет. Появление ребенка незадолго до смерти Кашпировского племянник назвал подозрительным и выразил сомнения в обстоятельствах его рождения.

Напомним, Кашпировский умер в начале октября в возрасте 87 лет. Официальную причину смерти сначала не называла, однако накануне сообщалось о его госпитализации и выявлении злокачественной опухоли после неудачного самолечения. Уроженец Хмельнитчины Кашпировский стал известен в конце 1980-х годов благодаря скандальным телевизионным «сеансам здоровья» и дистанционному гипнозу, которые официальная медицина признала псевдонаучным шарлатанством.

По словам директора гипнотизера Сергей Рудых, Кашпировскому внезапно стало плохо из-за резкого падения давления, после чего его госпитализировали в московскую больницу, где в 6:45 утра у мужчины произошла остановка сердца.

Новости партнеров

Новости партнеров