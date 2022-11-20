"Он сделал то, что должен сделать": в Польше трогательно простились с погибшим во время ракетного инцидента (фото)

В польском Пшеводове 19 ноября состоялись похороны мужчины, ставшего жертвой взрыва 15 ноября на зерносушильном заводе, в день массированного ракетного обстрела Украины войсками РФ.

Об этом сообщает Wiadomosci.radiozet.pl.

Похоронные церемонии носили государственный характер. Они произошли с военными почестями. На месте присутствовал почетный караул из 2-го Грубешевского разведывательного полка.

В костеле и перед храмом, где было прощание, собралось много жителей Пшеводова и окрестных городов. В частности, на прощании присутствовали семья и родственники погибшего, Люблинский воевода Лех Справка, советник президента Польши профессор Дариуш Дудек, представитель посольства Украины в Польше, Генеральный консул Украины в Люблине Артем Валах, сине-желтый венок, а также польские депутаты, сенаторы, представители местных властей и предприятия, где работал мужчина, и сотрудники местной школы.

Сын погибшего рассказал, что его отец помогал беженцам в пунктах приема после начала полномасштабной войны в Украине. Он также сказал, что запомнит заботу и любовь своего отца, ставившего семью на первое место.

"Он сделал то, что должен был сделать. Он появлялся там в разное время дня и ночи. Помогал разгружать товары (гумпомощь. — Ред.), организовывал и снабжал транспортом беженцев и возил их в разные места собственным транспортом", — сказал сын погибшего.

Фото: Wiadomosci

Похороны второго погибшего намечены на сегодня, 20 ноября, в 13:00 по местному времени.

Ракетный инцидент в Пшеводуве

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. В тот же день сообщалось о взрывах в Польше, а затем стало известно о падении ракет. По данным польского министра юстиции, на месте взрыва якобы обнаружили остатки ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

Американские чиновники заявили, что упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена из украинской ПВО ради сбития российской ракеты.

Военный эксперт дал простое объяснение, как украинская ракета ПВО могла оказаться в Польше. По его словам, если российская ракета, нацеленная на объект у границы, пыталась сбить вдогонку, то есть из комплекса С-300 был выпущен снаряд ей в хвост, то после потери цели ракета противовоздушной обороны могла полететь дальше — в сторону Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября подчеркнул, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а вероятнее всего – "несчастным случаем".

Впрочем, уже 18 ноября Дуда допустил, что на территории Польши могут повториться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявлял, что страна ожидает, что результаты расследования об инциденте будут объявлены уже в ближайшие дни.

Тем временем глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что украинским экспертам предоставят доступ к месту падения ракеты на территории Польши. Кроме того, премьер Польши Матеуш Моравецкий допустил, что польские следователи могут приехать в Украину в рамках расследования падения ракеты.

Польский дипломат в отставке Роберт Пшель заверил, что причин, почему отношения между Варшавой и Киевом могут пострадать из-за ракетного инцидента в Пшеводове, нет.

Россия традиционно отрицает, что наносила ракетные удары вблизи места инцидента и вообще вблизи польской границы. В то же время, Варшава не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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