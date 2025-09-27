"Он смеялся, а я умоляла остановиться": как свидание с Tinder закончилось ужасом

Свидание. / © charm-school.org

Реклама

В Северной Ирландии свидание после знакомства в Tinder чуть не обернулось трагедией для студентки Софи. Девушка пережила жестокое сексуальное насилие и избиение.

Об этом говорится в материале Мирror.

Софи впервые вступила в половые отношения по соглашению с Фергаллом Малгрю, прежде чем мужчина укусил ее за лицо и тело, а также начал совершать с ней половые акты без согласия. Мужчину приговорили к 22 месяцам заключения. Он будет оставаться в реестре сексуальных преступников в течение 10 лет.

Реклама

Девушка поделилась своим опытом и хочет поощрить других пострадавших от сексуального насилия не молчать, а наоборот – добиваться справедливости.

По словам Софи, они познакомились у Tinder. Первоначально половой контакт был согласен. Впрочем, однажды вечером мужчина сказал, что "хочет сделать все по-своему".

"Он хотел показать мне, как ему нравится это делать, что было жестче. Сразу он ударил меня по лицу и стянул с меня одежду. Мы договорились о стоп-слове, которое очень быстро исчезло", - вспоминает девушка.

Она говорит, что он стал кусать ее за лицо, за рот и за нос. Софи рассказывает, что ее кусали повсюду - "в достаточно разных местах, "за интимную зону".

Реклама

"Он душил меня и держал мою голову - пока меня не тошнило. Все это время я говорила, чтобы он прекратил, потому что мне это не нравится. Он все время просто смеялся. Ему это казалось смешным", - говорит потерпевшая.

По словам Софи, она была вся в синяках. Однако парня это совсем не смутило, а наоборот – радовало. После этого он приступил к половому акту, хотя девушка говорила, что против.

"Это было очень жестоко. Он бил меня, и это было так больно. Я несколько раз сказала, что это действительно больно, чтобы он прекратил. В конце концов, он остановился, потому что его раздражало, что мне это не нравится. Он перевернулся на другую сторону и уснул. Я подождала, пока он еще немного уснет, а потом ушла", - рассказала.

Долгое время девушка отказывалась верить в произошедшее. Она говорит, что понадобилось несколько месяцев, чтобы это по-настоящему осознать. Женщина обратилась в центр помощи жертвам сексуального насилия The Rowan, специалисты которого сообщили об этом случае полиции.

Реклама

"Сегодня мне гораздо лучше. Я нахожусь в гораздо лучшем состоянии и чувствую, что наконец-то возвращаюсь к тому, кем была. Но я все еще общаюсь с командами психического здоровья и учусь, как с этим справляться", - рассказала она.

Как сообщалось, в США 22-летнюю учительницу разоблачили на интим с учеником. Преподавательницу-ассистентку уволили из школы после того, как она по крайней мере трижды вступала в половые отношения с 17-летним школьником. Известно, что Оушен Валентайн посылала подростковые текстовые сообщения откровенного содержания и вступала с ним в половые отношения на школьных занятиях.