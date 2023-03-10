Он убегал из дома, а она показывала интимные фото: учительница закрутила роман с учеником

Женщина несколько раз занималась с ним сексом на заднем сиденье своего автомобиля.

В австралийском штате Виктория школьная учительница занималась сексом со школьником.

Об этом сообщает 7News.

31-летняя Моника Оомс попала под суд, после того как администрация школы получила два анонимных письма. Автор послания утверждал, что в августе 2022 года женщина закрутила роман с учеником. Выяснилось, что педагог сблизилась с парнем, которому в тот момент было 16 лет, когда он находился в состоянии эмоциональной уязвимости.

Они переписывались в Сети, а затем стали встречаться лично. Оомс отправила ему свои интимные фото и написала, что любит его, на что тот ответил взаимностью.

Кроме того, женщина несколько раз занималась с ним сексом на заднем сиденье своего автомобиля. Ради встреч со взрослой женщиной он убегал из дома.

Оомс обвинили в четырех эпизодах изнасилования малолетнего. Адвокаты женщины рассказали, что в последние месяцы она находилась в психбольнице, поскольку совершила попытку самоубийства.

Окончательный приговор Монике Оомс будет вынесен до конца марта.

В США учительницу старшей школы из штата Висконсин приговорили к трем месяцам тюрьмы за ненадлежащие отношения с 17-летним учеником.

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