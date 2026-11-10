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«Он воюет против нас?»: Трамп устроил перепалку с журналистом из-за Путина
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста о том, почему Владимир Путин продолжает игнорировать призывы к прекращению войны.
Во время брифинга в Белом доме произошла словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и одним из представителей СМИ. Поводом для острой реакции Трампа стал вопрос, что Владимир Путин полностью игнорирует любые призывы к достижению мира.
Об этом стало известно из брифинга Трампа.
«А он воюет против нас?»: Трамп сделал резкое заявление из-за Путина
Корреспондент попытался напомнить Дональду Трампу об отсутствии результатов по установлению мира:
«Вы установили для Владимира Путина множество конечных сроков за последние 22 месяца для прекращения огня, но также и для непосредственной встречи с Владимиром Зеленским. Он постоянно игнорировал ваши требования…».
Впрочем, Трамп решил не дослушивать вопрос до конца и прервал журналиста такими словами:
«Вы говорите, что он проигнорировал. А он воюет против нас в войне?».
Когда журналист попытался аргументировать позицию и объяснить суть своей реплики, Трамп перевел разговор на уточнение того, какую именно организацию представляет. Услышав в ответ название телеканала MS NOW, хозяин Белого дома сразу маркировал его как фейковый ресурс.
«MS NOW получает самые плохие рейтинги за свою историю», — заявил Трамп.
После этого Трамп отказался дальше отвечать на вопросы журналиста и выслушать его.
Дональд Трамп: последние новости
Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью 60 Minutes уклонился от ответа о том, кому он больше доверяет — Владимиру Зеленскому или Владимиру Путину, отметив лишь, что хорошо ладит с обоими.
В то же время он убежден, что война в Украине завершится в ближайшее время только благодаря его действиям. Трамп вспомнил об «огромной ненависти» между сторонами и якобы «большом неуважении к России» во время первой встречи Зеленского и Путина.
В то же время он согласился с замечанием журналиста о том, что негативное отношение украинского президента вполне понятно из-за полномасштабного вторжения РФ.