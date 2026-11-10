«Он воюет против нас?»: Трамп устроил перепалку с журналистом из-за Путина

Трамп устроил перепалку с журналистом / © Getty Images

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Во время брифинга в Белом доме произошла словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и одним из представителей СМИ. Поводом для острой реакции Трампа стал вопрос, что Владимир Путин полностью игнорирует любые призывы к достижению мира.

Об этом стало известно из брифинга Трампа.

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«А он воюет против нас?»: Трамп сделал резкое заявление из-за Путина

Корреспондент попытался напомнить Дональду Трампу об отсутствии результатов по установлению мира:

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«Вы установили для Владимира Путина множество конечных сроков за последние 22 месяца для прекращения огня, но также и для непосредственной встречи с Владимиром Зеленским. Он постоянно игнорировал ваши требования…».

Впрочем, Трамп решил не дослушивать вопрос до конца и прервал журналиста такими словами:

«Вы говорите, что он проигнорировал. А он воюет против нас в войне?».

Когда журналист попытался аргументировать позицию и объяснить суть своей реплики, Трамп перевел разговор на уточнение того, какую именно организацию представляет. Услышав в ответ название телеканала MS NOW, хозяин Белого дома сразу маркировал его как фейковый ресурс.

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«MS NOW получает самые плохие рейтинги за свою историю», — заявил Трамп.

После этого Трамп отказался дальше отвечать на вопросы журналиста и выслушать его.

Дональд Трамп: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью 60 Minutes уклонился от ответа о том, кому он больше доверяет — Владимиру Зеленскому или Владимиру Путину, отметив лишь, что хорошо ладит с обоими.

В то же время он убежден, что война в Украине завершится в ближайшее время только благодаря его действиям. Трамп вспомнил об «огромной ненависти» между сторонами и якобы «большом неуважении к России» во время первой встречи Зеленского и Путина.

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В то же время он согласился с замечанием журналиста о том, что негативное отношение украинского президента вполне понятно из-за полномасштабного вторжения РФ.

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