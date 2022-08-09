"Он все время бухой": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о постоянных запоях Медведева

По его словам, именно в результате запоя Медведева и отстранили от должности премьера в РФ.

Об этом Илья Пономарев рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, Медведев "тяжело пьет". Запои бывшего президента РФ начались после его отставки 2012 года.

"Конечно, это большой талант Путина: найти человека, который может отказаться от высшей власти в стране абсолютно добровольно, щелкнув, и даже не попытаться как-нибудь зацепиться, сдать всех своих людей, вместе с эфемерной надеждой, что он когда-нибудь вернется снова к власти. Конечно, это очень сильно повлияло на него (Медведева – ред.) психологически”, – объяснил экс-депутат Госдумы РФ.

Пономарев отметил, что даже с должности премьера Медведева отстранили именно из-за пьянства, ведь его никогда не было на рабочем месте.

"И с должности премьера его сняли не потому, что он как-то вышел из фавора, а потому, что просто премьера нет. Он все время бухой. И надо было с этим что-то делать. Пока система работала сама собой – ну ладно, ну нет премьера, но как-то она катится по инерции, но когда нужно было уже вытаскивать страну по экономической проблемы, которая из-за всех санкций, из-за этой изоляции, – надо было просто найти человека, который мог бы руководить. Отсюда и взялся Мишустин", – объяснил экс-депутат российской Госдумы.

Напомним, ранее российский политик Дмитрий Медведев оказался в эпицентре скандала, обвинив Казахстан в геноциде россиян и заявив, что Грузия должна быть полностью оккупирована.

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