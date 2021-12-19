"Он же Путин, кто его заразит": Песков не верит, что глава Кремля может подцепить COVID-19

"Он же Путин, кто его заразит": Песков не верит, что глава Кремля может подцепить COVID-19

В России о таком повороте событий "не хотят ни думать, ни говорить".

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков считает маловероятным, что глава Кремля Владимир Путин может заболеть коронавирусной болезнью.

Об этом он пишут РосСМИ.

Отвечая на вопрос " Есть ли какой-то план, если кто-то заразит президент (РФ Владимира Путина – ред. ) ", он сказал, что они исключили такую возможность. "Ну, слушайте, он же Путин, кто его заразит?" — сказал Песко и добавил , что о таком повороте событий ему "не хочется ни думать, ни говорить".

Он рассказал, что весь персонал, контактирующий с Путиным, соблюдает карантин и необходимые правила эпидемиологической безопасности, а сам президент "как ответственный гражданин Российской Федерации вакцинировался, затем ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной".

Также он сказал, что у тех , кто имеет общение с Путиным, проходят предварительный карантин или их "особо тестируют".

Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса. А два дня спустя он уточнил, что ревакцинировался от коронавируса двойной вакциной, вторую дозу которой принял в виде порошка через нос. Впоследствии у Путина оправдались по его словам об употреблении "порошка-вакцины". Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин получил вакцину в форме назального спрея от коронавируса, которую почему-то назвал "порошком", на самом деле она – в жидкой форме.

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