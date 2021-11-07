"Она могла жить": в Польше после смерти беременной возобновились массовые протесты (фото)

"Она могла жить": в Польше после смерти беременной возобновились массовые протесты (фото)

Поляки почтить память умершей 30-летней беременной Изабеллы, умершей в больнице.

Во многих городах Польши 6 ноября прошли тысячные акции после инцидента по гибели беременной женщины Изабеллы, которой, по мнению ее близких, врачи вовремя не совершили аборта.

Об этом сообщает DW.

Масштабные протесты прошли в 70 польских городах, в том числе и в Варшаве. Акция прошла под лозунгом "Никакой больше".

По информации "Укринформа", самая большая акция была в польской столице. Там участники прошли маршем от Конституционного трибунала в министерство здравоохранения Польши. Протестующие во время акции несли плакаты со следующими надписями: "У вас (власть) кровь на руках", "Она могла жить", "Права женщин – права человека".

Во время марша объявлялась минута молчания. Акцию поддержали многие политики, в том числе бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной "Гражданской коалиции" (объединение партий) Дональд Туск.

Одна из участников протестов сказала в интервью телеканалу TVN24, что "закон об абортах в Польше убивает польских женщин".

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"Я надеюсь, что эта ситуация каким-то образом поможет, чтобы женщины Польши не должны умирать", — сказала она.

Беременная женщина умерла в сентябре, но о ее смерти стало широко известно только на прошлой неделе. Медики в больнице якобы оттягивали прерывание беременности, несмотря на то, что плод имел дефекты. В результате септического шока женщина скончалась.

Издание пишет, что роженица стала первой жертвой почти полного запрета абортов в Польше. В умершей остались 9-летний ребенок и мужчина.

После смерти Изабеллы в больнице в Пскове устранили двух врачей, а прокуратура города приступила к расследованию. Польские власти отвергают обвинения в смерти женщины из-за законодательных ограничений в отношении абортов.

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