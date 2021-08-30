"Они были для нас ангелами": украинские военные провели операцию по спасению афганских переводчиков

"Они были для нас ангелами": украинские военные провели операцию по спасению афганских переводчиков

Эвакуированные заявили, что были потрясены тем, что украинцы пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы.

Украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады. Две предыдущие попытки, спланированные канадскими военными до вылета из аэропорта Кабула, не дали результатов и не позволили завезти группу в аэропорт, как и другая попытка, организованная Государственным департаментом США.

Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.

Отмечается, что операция по спасению переводчиков была проведена рано утром в пятницу в Кабуле, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот Международного аэропорта Хамида Карзая.

После нападения США заявили, что в аэропорт разрешат въезд только иностранным гражданам, но не афганцам, которые имеют визу.

Несмотря на это ограничение, а также растущие риски для сил коалиции накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город, чтобы сопровождать два микроавтобуса с переводчиками, которые направлялись в Канаду и их семьи, всего 19 человек — на аэродром.

Эвакуированные заявили, что были потрясены тем, что украинцы пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы

"Все были удивлены. В прошлом месяце я старался, чтобы нас кто-то завел. Мы спросили американцев, канадцев, катаров, всех — и решения не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами. Они сделали чрезвычайную работу. У них большие сердца ", — сказал Джавед Хакмаль, 33-летний отец четырех детей, который два года работал с канадским спецназом в Кандагаре.

Напомним

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек. С Кабула вылетели три самолета.

из Афганистана еще около 400 человек. С Кабула вылетели три самолета. 27 августа после терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле было восстановлено эвакуационные рейсы, переправки из страны иностранных граждан и граждан Афганистана продолжается.

Новости мира: Украина эвакуировала из Афганистана своих граждан - вывозила тремя самолетами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку