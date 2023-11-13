Верил в судьбу, которая спасает сильных: в Херсонской области погиб медийно известный оккупант (видео)

В Херсонской области погиб военный армии РФ, который был частым героем репортажей на российском телевидении. Ликвидирован не только захватчик, но и его напарница – артиллерийская установка 2С9 "НОНА-С".

Видео обнародовал вражеский телеграм-канал "russia no context".

В Херсонской области погиб медийный российский военный

"НОНА" была с характером

По словам военного, его "НОНА" – она "как живой человек, с характером". Захватчик с гордостью демонстрировал, как подписывает снаряды "за Крымский мост" и направляет их по ВСУ. Мол, они активно работали по скоплению живой силы врага.

"О сильных заботится судьба. "Никто кроме нас" – наш главный девиз ВДВ", – считал оккупант.

Очевидно, у судьбы был свой план. Теперь удары по нашим защитникам не нанесет ни десантник, ни его установка.

Напомним, в Минобороны назвали потери врага за неделю. В общей сложности ВСУ уничтожили 6660 оккупантов, а также подбили 744 единицы вооружения и военной техники.

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