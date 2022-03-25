“Они даже стесняются слова “война”: Зеленский объяснил Евросовету принципиальную разницу между Россией и Украиной

Украинский президент рассказал о том, в чем проявляется неодинаковое отношение к жизни в Украине и России.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил европейским политикам, что в Украине с начала российского вторжения каждое утро чествуют память всех погибших за наше государство. В то же время, в России телевидение умалчивает даже количество своих погибших солдат.

Об этом он говорил в четверг, 24 марта, в своем обращении к Европейскому Совету.

Украинский лидер напомнил, что Украина не шла на чужую землю и никогда не мечтала о какой-либо войне. Теперь же украинцы сбивают вражеские ракеты и призывают чужестранцев сложить оружие и вернуться домой – ради жизни.

"Понимаете? Ради жизни, не смерти. Лечит и кормит пленных. Позволяет им связаться с родными по телефону. Собирает в полях трупы российских военных, которые просто покидают, бросают. Сотнями и сотнями”, — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также отметил, что Украина объединилась ради мира и предпринимает для этого соответствующие меры.

“Пытается деблокировать окруженные города. Поддерживает безопасную работу атомных станций. Даже при присутствии на них оккупантов. Призывает МАГАТЭ вмешаться и терпеливо объясняет происходящую международную бюрократию. Вывозит людей из опасных районов. Не оставляет попыток довезти гуманитарный груз. Фиксирует российские военные преступления. Собирает улики. Приглашает журналистов. Поддерживает работу всех институтов нормального государства”, — перечислил президент.

Он также напомнил о минуте молчания, которой утром чтят память всех погибших за наше государство.

“Вы слышали что-нибудь похожее на российское телевидение? Видели ли вы такое у них в школах? Они даже стыдятся слова "война". Они называют это "спецоперацией". Хотя устроили здесь бойню, как это делали нацисты. Это разные миры. Мы и они”, — подчеркнул украинский лидер.

По словам президента, в этом проявляется неодинаковое отношение к жизни в Украине и России. “Российские военные в упор не видят, что такое достоинство. Не знают, что такое совесть. Не понимают, почему мы так ценим нашу свободу", – заметил он.