"Они действительно ненавидят друг друга": Трамп сказал, что мешает закончить войну в Украине

Трамп считает ненависть между Путиным и Зеленским главным препятствием для окончания войны в Украине / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп поделился видением переговорного процесса по завершению российско-украинской войны, акцентировав внимание на эмоциональном состоянии лидеров воюющих стран. По словам главы Белого дома, его команда наработала собственный план урегулирования конфликта, однако сталкивается с серьезными психологическими барьерами между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в ходе общения с представителями медиа в Вашингтоне в пятницу, 4 сентября.

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Личная ненависть как главное препятствие

Американский лидер подчеркнул, что нынешний конфликт в значительной степени основывается на личностных факторах и глубоких эмоциональных образах между президентами Украины и РФ. По его убеждению, эта непримиримость мешает сторонам сесть за стол переговоров и найти компромиссный путь к прекращению кровопролития.

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Президент США отметил, что раньше ему приходилось сталкиваться с немалым количеством сложных международных конфликтов, но нынешняя ситуация носит уникальный характер . Построение диалога в условиях такого напряжения требует очень тонкой дипломатической работы и поиска новых подходов к обоим президентам.

«Есть президент Зеленский и президент Путин – они по-настоящему ненавидят друг друга. Между ними серьезная ненависть и это им мешает», — подчеркнул Дональд Трамп.

Масштабные потери и поиск мирного решения

Кроме оценки личных отношений лидеров Трамп прокомментировал катастрофические масштабы человеческих жертв на фронте и последствия затяжных боевых действий. По его утверждению, только в течение прошлой недели стороны конфликта потеряли убитыми и ранеными десятки тысяч человек , что требует немедленных решительных действий.

Несмотря на сложность ситуации, администрация США продолжает готовить свои инициативы для стимулирования мирного диалога и прекращения активной фазы боев. Конкретные детали этого мирного плана Вашингтон обещает обнародовать после дополнительных консультаций с международными партнерами.

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Напомним, Стив Виткофф и Джаред Кушнер направляются в Киев и Москву с конкретным планом , который должен остановить боевые действия. Трамп подтвердил, что речь идет о конкретном предложении, направленном на завершение российско-украинской войны.

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