"Они хотят больше кайфа": в Германии бьют тревогу из-за популярного наркотика

В криминальной полиции Германии заявили, что кокаин стал обычным явлением в повседневной жизни немцев.

По словам главы криминальной полиции Германии Хольгера Мюнха, кокаин больше нельзя считать "наркотиком элиты", потому что он стал "повседневным" явлением в ФРГ.

Об этом пишет BILD

"Американские картели выбрали Европу в качестве целевого рынка, поскольку американский рынок очень насыщен, но производство продолжает расти. Поэтому они пытаются доставить кокаин в Европу", – отметил Мюнх.

Глава полиции рассказал, что популярный наркотик попадает в ЕС из разных стран мира, в том числе из Эквадора. Его завозят в ЕС через несколько центров транспортных перевозок.

"Важную роль играют порты Амстердама и Гамбурга", – отметил Мюнх.

Он добавил, что за пределами Евросоюза одним из важнейших центров наркоторговли являются Балканы. Оттуда картели транспортируют кокаин в ЕС через порты Албании, Сербии или Турции.

"Хорошо организованные группы и картели действуют из-за рубежа — в Европе, особенно из кланов из Албании, работающих совместно с итальянской мафией и картелями из Южной и Центральной Америки", — рассказал глава профсоюза полицейских ФРГ Райнер Вендт.

Данные полицейской статистики показывают, что, несмотря на уменьшение общего количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, показатели по кокаину и креку резко выросли в прошлом году.

Увеличение случаев в этой группе преступлений составляет 29,1%:

2022 год – 28 568 случаев;

2023 год – 36 890 случаев.

"В Германии используется больше кокаина, чем когда-либо раньше. Большинству людей марихуаны уже недостаточно, чтобы получить кайф", – поделился Вендт.

Напомним, в Киеве перекрыли международный канал поставки кокаина. Во время обысков у фигурантов изъяли наркотики на 20 миллионов гривен.

Читайте ведущие новости дня: