Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор РФ Владимир Путин опасается за собственную безопасность в случае завершения войны в Украине. Он сказал нескольким своим приближенным, что «его повесят», если он его проиграет.

Об этом сообщил источник The Economist.

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Источники, близкие к Кремлю, утверждают, что после нескольких недель раздумий в течение лета российский диктатор Владимир Путин, похоже, решил пойти по пути дальнейшей эскалации войны против Украины.

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Один из давних соратников Путина предполагает, что тот мог воспринять недавний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву как признак слабости США. По словам источника, Путин также трактовал визит тогдашнего директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву в ноябре 2021 года. Тогда Бернс пытался обезопасить Кремль от вторжения в Украину, однако уже через три месяца Россия начала полномасштабную войну.

Никто не может точно знать, о чем думает Путин. В то же время, его мотивы для дальнейшей эскалации, как и решение начать войну, могут быть связаны не только с внешней политикой, но и с внутренней ситуацией в России.

Путин боится потерять контроль над Россией

Одной из главных целей Путина, как отмечается, всегда было сохранение собственной власти, а в конце концов и собственной жизни.

Одним из главных беспокойств Кремля сейчас может быть постепенное исчезновение молчаливой поддержки войны среди российского общества. Массированные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, а также ограничения доступа к интернету, вводящие российские силовые структуры, разрушают привычное для граждан чувство нормальной жизни.

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По данным независимого социологического центра «Левада-центр», 57% россиян описывают ситуацию в стране как «напряженную». В числе причин они называют войну, количество погибших, мобилизацию, атаки беспилотников и отсутствие ощущения будущего.

В то же время, доверие к телевизионной пропаганде снижается, а молодые россияне все чаще публикуют в соцсетях призывы к прекращению войны. На этом фоне падает и рейтинг одобрения Путина.

Российские элиты все больше разочаровываются

Еще хуже, по словам источников, становится настроение среди российских элит. Один из представителей такой элиты считает, что главная проблема для Кремля заключается не столько в экономических трудностях или в отсутствии военных успехов, сколько в том, сколько времени идет война.

Почти пять лет войны, независимо от ее исхода, все больше и больше воспринимаются как провал. Другой представитель элиты описал ситуацию словами: «Растет ощущение, что царь наг».

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В то же время, экономические и политические проблемы сами по себе вряд ли могут обрушить власть Путина. У Кремля все еще есть экономические ресурсы и репрессивный аппарат, позволяющий продолжать войну. Однако для российских властей все важнее становится то, как ее действия воспринимают внутри страны.

«Они меня повесят»: Путин боится показать слабость

Путин может объяснять свои военные цели геополитическими интересами, однако его решения, вероятно, в значительной степени продиктованы логикой сохранения режима, он не хочет демонстрировать слабость.

Российская политическая система имеет высокую толерантность к насилию, но гораздо хуже воспринимает военные и политические неудачи.

По словам источника, Путин может считать, что завершение войны без достижения хотя бы минимальной цели — захвата всего восточного Донбасса — поставит под угрозу его самого.

«Они меня повесят», — якобы говорил Путин некоторым своим соратникам в определенный момент войны, по словам одного из инсайдеров.

Продолжение войны тоже становится проблемой для Кремля

В то же время, просто продолжать войну в нынешнем формате для Кремля также невыгодно.

«Сценарии, основанные на инерции, невыгодны Кремлю», — сказал один из представителей российской элиты. По его словам, подобная стратегия лишь истощает экономические ресурсы России и постепенно уменьшает политический капитал власти.

Именно поэтому дальнейшая эскалация может казаться Путину более привлекательным вариантом.

Россия может усилить войну, которая выйдет за пределы Украины

В то же время, пока неясно, какой именно может быть новая волна эскалации. Ожидается, что Россия может усилить гибридную войну и диверсии против союзников Украины, а также попытаться нанести удары по маршрутам поставки оружия и другой помощи из Европы в Украину.

Западные разведки также опасаются, что Россия может атаковать предприятия в Европе, производящие материалы для украинской оборонной промышленности. В то же время, западные страны считают, что Путин не заинтересован в прямом военном столкновении с НАТО.

РФ может готовить массированный удар по Украине

В издании отмечают, что для Украины новая эскалация, вероятнее всего, будет означать усиление атак по городам. 30 августа Министерство обороны РФ заявило, что готовит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Украинские власти уже ожидают, что Россия попытается зимой масштабными атаками на энергетику сломить сопротивление украинцев.

На фронте Россия может попытаться существенно увеличить количество личного состава. По данным российских источников, Путин планирует отправить на войну еще от 300 до 400 тысяч человек. Для этого Кремлю необязательно объявлять новую волну мобилизации, поскольку первоначальный указ о мобилизации до сих пор не отменен.

Новых военных, вероятно, будут набирать из-за давления на региональные власти. Это позволит Кремлю избежать общенациональной мобилизации и попытаться локализовать возможное общественное недовольство. Российские власти уже испытывают новую систему набора военных в Пензенской области, примерно в 750 км к юго-востоку от Москвы.

Кремль может усилить репрессии

Еще одним направлением эскалации могут стать внутренние репрессии. Путин может усилить преследование людей, которых власть объявляет «внутренними врагами». Причем это может происходить не столько из-за реальной угрозы режиму, сколько из-за желания Кремля продемонстрировать силу и контроль.

Однако журналисты издания считают, что ни один из этих шагов не решит фундаментальные проблемы России. Напротив, дальнейшая эскалация, вероятно, лишь увеличит страдания российского общества и может усугубить нестабильность как внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, США готовят новые санкции против России. В Конгрессе считают, что сейчас происходит критический момент Путина.

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