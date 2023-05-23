"Они мощные": военный ВСУ оценил шансы Легиона "Свобода России" "освободить" РФ

События в Белгородской области играют на руку украинцам, считают в ВСУ.
Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что кошмарящие Белгородскую область бойцы Легиона "Свобода России" — "мощные" и мотивированные уничтожать кремлевскую диктатуру.
Об этом военный рассказал для 24 канала.
"Ребята, которые рядом с ними воевали, говорят, что они мощные. Даже в нем есть реально работающие россияне", — подчеркнул он.
Он пояснил, что такие события внутри России играют на руку украинцам, поскольку такие действия приближают победу. Все работает на раскол России, ослабление ее режима и усиление недоразумений в Кремле.
"Пусть работают, достигают результатов, кошмарят, пусть подают пример тем, кто недоволен Путиным!", - добавил защитник.
Операция по "освобождению" Белгородщины
В Белгородской области второй день продолжается, как заявляют российские власти, "контртеррористическая операция". Добровольцы Легиона "Свобода России" и "РДК" заявляют, что продвигаются вперед по состоянию на утро 23 мая. О каких населенных пунктах идет речь – неизвестно.
Между тем, местные власти призывают жителей приграничных населенных пунктов не возвращаться домой. Губернатор области Вячеслав Гладков заявляет, что в Грайворонском округе идет зачистка территории, к которой привлечены военные Министерства обороны и силовые структуры.