"Они мощные": военный ВСУ оценил шансы Легиона "Свобода России" "освободить" РФ

События в Белгородской области играют на руку украинцам, считают в ВСУ.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что кошмарящие Белгородскую область бойцы Легиона "Свобода России" — "мощные" и мотивированные уничтожать кремлевскую диктатуру.

Об этом военный рассказал для 24 канала.

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"Ребята, которые рядом с ними воевали, говорят, что они мощные. Даже в нем есть реально работающие россияне", — подчеркнул он.

Он пояснил, что такие события внутри России играют на руку украинцам, поскольку такие действия приближают победу. Все работает на раскол России, ослабление ее режима и усиление недоразумений в Кремле.

"Пусть работают, достигают результатов, кошмарят, пусть подают пример тем, кто недоволен Путиным!", - добавил защитник.

Операция по "освобождению" Белгородщины

В Белгородской области второй день продолжается, как заявляют российские власти, "контртеррористическая операция". Добровольцы Легиона "Свобода России" и "РДК" заявляют, что продвигаются вперед по состоянию на утро 23 мая. О каких населенных пунктах идет речь – неизвестно.

Между тем, местные власти призывают жителей приграничных населенных пунктов не возвращаться домой. Губернатор области Вячеслав Гладков заявляет, что в Грайворонском округе идет зачистка территории, к которой привлечены военные Министерства обороны и силовые структуры.

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