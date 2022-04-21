"Они начинают понимать, что Путин может и не остановиться": Климкин рассказал, зачем США и Франция созвали совещание

"Они начинают понимать, что Путин может и не остановиться": Климкин рассказал, зачем США и Франция созвали совещание

США и Франция созвали совещание с главами ряда государств из-за нового наступления Путина на Донбасс.

Значит ли это, что на Западе поняли опасность расширения агрессии Кремля на страны НАТО, разъяснил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью OBOZREVATEL.

"Они начинают просыпаться и понимать, что Путин может и не остановиться, и это абсолютно реально. Они понимают, что это может быть прямой конфликт НАТО с Россией", – отметил Климкин.

Он добавил, что на Западе оценивают как реальное применение оружия массового уничтожения – либо ядерного, либо химического.

"Они очень серьезно к этому относятся. Я это вижу даже по внутренним дискуссиям. И они просчитывают варианты", – отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит свои системы химической, биологической и ядерной обороны из-за опасений, что Россия планирует использовать такое оружие против народа Украины.

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