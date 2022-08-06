"Они наказывают весь мир": Белый дом отреагировал на решение Китая прекратить сотрудничество с США

В Белом доме заявили, что приостановка Китаем диалога с США по изменению климата "безответственна".

Спикер администрации США по национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал объявленное в пятницу, 5 августа, решение Китая прекратить сотрудничество с США по ряду важных тем, в том числе по изменению климата.

Заявление представителя Белого дома цитирует The Independent.

Джон Кирби подчеркнул, что Китай, обрывая контакты, считает, что своими действиями наказывает Соединенные Штаты, но на самом деле создает проблему для всего мира.

"На самом деле они наказывают весь мир, для которого изменение климата не знает географических границ", — заявил он.

Такие действия властей Китая Кирби назвал "безответственными".

"Наибольший в мире загрязнитель парниковыми газами сейчас отказывается обсуждать важнейшие шаги, которые ему необходимо предпринять для преодоления климатического кризиса, поражающего наших партнеров — от повышения уровня воды на островах Тихого океана до лесных пожаров в Европе", — подчеркнул представитель Белого дома.

Также читайте Китай начал военные учения вокруг Тайваня: власти острова обвинили КНР в блокаде

Также Джон Кирби прокомментировал решение Китая прекратить контакты в военной сфере, отметив, что это усугубляет вероятность конфронтации.

“Эти контакты действительно очень важны, поскольку помогают уменьшить риск просчетов и неправильного восприятия. Это особенно актуально теперь, когда Китай делает провокационные и эскалационные шаги”, — отметил он, имея в виду военные учения китайской армии на Тайване.

Он также заверил, что США продолжат поддерживать военные контакты "на самом высоком уровне" с Китаем, несмотря на то, что Пекин приостановил несколько соглашений о сотрудничестве.

Напомним, в территориальные воды Японии упали пять баллистических ракет, запущенных Китаем во время военных учений у Тайваня.

Китай выпустил 5 баллистических ракет недалеко от Японии

Читайте также: