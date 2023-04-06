"Они нам не друзья, все нужно делать самим": Лукашенко обиделся на Запад

Лукашенко на это пожаловался в Москве и попросил помощи с импортозамещением у Путина.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Кремле пожаловался, что "Запад им не друзья и все нужно делать самим".

Об этом он сказал в Москве в четверг, 6 апреля, передает провластное белорусское СМИ Белта.

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"Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства отметил важность импортозамещения и совместной работы в этом направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел с двухдневным визитом в Москву. В четверг, 6 апреля, он принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Перед этим у "президента" Беларуси были длительные переговоры с российским диктатором Путиным. Разговор продолжался в Кремле более 6 часов. Лукашенко назвал переговоры "результативными". По его словам, он и Путин достигли согласия "по всем вопросам (а их было более десятка)".

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