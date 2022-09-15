Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Они не нужны нигде": в РФ не пускают с российскими паспортами, выданными на оккупированных территориях

Дата публикации
Просмотры
1689
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Они не нужны нигде": в РФ не пускают с российскими паспортами, выданными на оккупированных территориях

Фото: Центр совета

Судьба владельцев российского паспорта – быть изгоями не только в мире, но и в любимой России.

Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы тем, кто получил российский паспорт на оккупированных территориях, начиная с 2014 года.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.

"Такая судьба владельцев российского паспорта – быть изгоями не только в мире, но и в любимой России. Они не нужны нигде."Родина бросит, сынок. Всегда", — написал он.

Напомним, все больше фотографий с деоккупированных территорий показывают, насколько россияне за*ранцы. Их места расположения — сплошная свалка, даже госпиталь, где находились раненые, напоминает свалку.

Зеленский попал в ДТП и ночью обратился к народу

Зеленский попал в ДТП и ночью обратился к народу

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация