"Они не нужны нигде": в РФ не пускают с российскими паспортами, выданными на оккупированных территориях

Судьба владельцев российского паспорта – быть изгоями не только в мире, но и в любимой России.
Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы тем, кто получил российский паспорт на оккупированных территориях, начиная с 2014 года.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.
"Такая судьба владельцев российского паспорта – быть изгоями не только в мире, но и в любимой России. Они не нужны нигде."Родина бросит, сынок. Всегда", — написал он.
Напомним, все больше фотографий с деоккупированных территорий показывают, насколько россияне за*ранцы. Их места расположения — сплошная свалка, даже госпиталь, где находились раненые, напоминает свалку.
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