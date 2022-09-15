"Они не нужны нигде": в РФ не пускают с российскими паспортами, выданными на оккупированных территориях

Судьба владельцев российского паспорта – быть изгоями не только в мире, но и в любимой России.

Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы тем, кто получил российский паспорт на оккупированных территориях, начиная с 2014 года.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.

"Такая судьба владельцев российского паспорта – быть изгоями не только в мире, но и в любимой России. Они не нужны нигде."Родина бросит, сынок. Всегда", — написал он.

Напомним, все больше фотографий с деоккупированных территорий показывают, насколько россияне за*ранцы. Их места расположения — сплошная свалка, даже госпиталь, где находились раненые, напоминает свалку.

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