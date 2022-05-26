"Они не стоят в автопарке": в немецком правительстве объяснили, почему Польша до сих пор не получила обещанные танки

Обещание предоставить польской армии новейшие танки вместо тех, которые Польша направила в Украину, Германия выполнить пока не может.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебестрейт сообщил, почему в Польшу до сих пор не прибыли самые современные боевые танки Leopard 2A7 взамен бронетехники, которую польское государство передало Украине. По его словам, они еще находятся в стадии производства.
Как сообщает Politico, представитель немецкого правительства отверг упреки со стороны президента Польши Анджея Дуды о якобы нарушеном обещании.
"От польской стороны поступила четкая просьба передать Польше самые современные боевые танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого бундесвера лишь небольшое количество – около 50 – таких танков", – сказал он.
По словам Гебестрейта, большинство этих танков все еще находятся в стадии производства. "Они не стоят на автопарке или заводе. Их еще предстоит изготовить", — подчеркнул представитель правительства.
Ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил Берлин в невыполненных обязательствах по отправке новых танков взамен тех, которые Польша направила Украине, чтобы помочь стране защититься в войне против России.
“Они не выполнили это обещание. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", – сказал Дуда.
"Федеральное правительство ошеломлено", — отреагировал на это заявление Гебестрейт сказал, что правительство Германии с самого начала ясно дало понять, что оно "должно посмотреть, что можно сделать".
Напомним, лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил, что Польша может стать следующей после Украины, на чью территорию Россия может совершить нападение.
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