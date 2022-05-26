"Они не стоят в автопарке": в немецком правительстве объяснили, почему Польша до сих пор не получила обещанные танки

"Они не стоят в автопарке": в немецком правительстве объяснили, почему Польша до сих пор не получила обещанные танки

Обещание предоставить польской армии новейшие танки вместо тех, которые Польша направила в Украину, Германия выполнить пока не может.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебестрейт сообщил, почему в Польшу до сих пор не прибыли самые современные боевые танки Leopard 2A7 взамен бронетехники, которую польское государство передало Украине. По его словам, они еще находятся в стадии производства.

Как сообщает Politico, представитель немецкого правительства отверг упреки со стороны президента Польши Анджея Дуды о якобы нарушеном обещании.

"От польской стороны поступила четкая просьба передать Польше самые современные боевые танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого бундесвера лишь небольшое количество – около 50 – таких танков", – сказал он.

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По словам Гебестрейта, большинство этих танков все еще находятся в стадии производства. "Они не стоят на автопарке или заводе. Их еще предстоит изготовить", — подчеркнул представитель правительства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил Берлин в невыполненных обязательствах по отправке новых танков взамен тех, которые Польша направила Украине, чтобы помочь стране защититься в войне против России.

“Они не выполнили это обещание. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", – сказал Дуда.

"Федеральное правительство ошеломлено", — отреагировал на это заявление Гебестрейт сказал, что правительство Германии с самого начала ясно дало понять, что оно "должно посмотреть, что можно сделать".

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Напомним, лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил, что Польша может стать следующей после Украины, на чью территорию Россия может совершить нападение.

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